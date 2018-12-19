Экс-руководителю ГК «Крепость» запретили выходить из дома ночью

Суд избрал меру пресечения для экс-руководителя ГК «Крепость» Александра Кангуна, подозреваемого в мошенничестве в особо крупном размере, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по краю.

Суд запретил Кангуну общаться со свидетелями и потерпевшими по его делу, а также выходить за пределы жилого помещения с 22:00 часов до 06:00 часов.

Напомним, в июле текущего года на Кангуна завели уголовное дело по ч. 2 ст. 201 УК РФ «злоупотребление полномочиями вопреки интересам компании». Двумя месяцами ранее официальный дилер Toyota и Lexus в Красноярском крае — ГК «Крепость» — лишился этого статуса, оставив десятки клиентов без оплаченных автомобилей. В правоохранительные органы поступило 150 заявлений от пострадавших. Покупатели машин взыскивали с экс-дилера деньги через суды.

Позже арбитражный суд края ввел процедуру наблюдения в отношении ГК «Крепость», признав экс-дилера банкротом. Силовики наложили арест на движимое и недвижимое имущество подозреваемого «общей стоимостью более 250 млн рублей».

В декабре дело переквалифицировали на ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

фото: dela.ru