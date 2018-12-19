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В Красноярске директора стройфирмы осудят за обман дольщиков

Главная Экономика
Красноярск
12:23 19 Декабря 2018
суд, строительство, недвижимость, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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В Красноярске передано в суд уголовное дело в отношении директора строительной фирмы, подозреваемого в мошенничестве, злоупотреблении полномочиями и причинении имущественного ущерба, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Красноярскому краю.

Полицейские установили, что мужчина умышленно злоупотреблял полномочиями, что привело «к отсутствию денежных средств у компании и невозможности завершения возведения двух многоквартирных жилых домов в мкрн Мариинский Октябрьского района».

В пресс-службе отметили, что уже после прекращения строительства домов мужчина продолжал заключать договоры участия в долевом строительстве с гражданами.

«Кроме того, директор компании причинил ущерб субподрядчикам, с которыми ранее заключил контракты на оплату услуг квартирами в строящихся домах», - отметили в пресс-службе.

Общая сумма причиненного ущерба превысила 209,8 млн рублей. Потерпевшими признаны 93 гражданина и 8 юридических лиц. Сейчас руководитель находится под подпиской о невыезде.

В его отношении возбуждены уголовные дела по ч. 4 ст. 159 (мошенничество), ч. 2 ст. 165 (причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием), ч. 1 ст. 201 (злоупотребление полномочиями) УК РФ. В настоящее время их расследование завершено, они переданы в суд.

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