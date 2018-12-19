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В Красноярском крае работодатели задолжали сотрудникам почти 100 млн рублей

Главная Экономика
Красноярск
09:20 19 Декабря 2018
долги, зарплата, работа, в красноярском крае
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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По данным Красноярскстата на 1 декабря в Красноярском крае задолженность по заработной плате выросла почти на 2 миллиона и достигла около 94,5 млн рублей.

Более 1500 человек не получили свою зарплату от 13 предприятий-должников, которые работают в разных сферах экономики, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru. Причиной невыплат чаще всего становится отсутствие собственных средств предприятий. 

Добавим, что в соседней Хакасии на начало декабря работодатели задолжали 4,17 млн рублей, а в республике Тыва долги по зарплате за месяц выросли на 2,33 млн рублей и составили 10,58 млн рублей. Причина невыплат такая же, как и в Красноярском крае - отсутствие собственных средств предприятий.

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