В Красноярском крае работодатели задолжали сотрудникам почти 100 млн рублей

По данным Красноярскстата на 1 декабря в Красноярском крае задолженность по заработной плате выросла почти на 2 миллиона и достигла около 94,5 млн рублей.

Более 1500 человек не получили свою зарплату от 13 предприятий-должников, которые работают в разных сферах экономики, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru. Причиной невыплат чаще всего становится отсутствие собственных средств предприятий.

Добавим, что в соседней Хакасии на начало декабря работодатели задолжали 4,17 млн рублей, а в республике Тыва долги по зарплате за месяц выросли на 2,33 млн рублей и составили 10,58 млн рублей. Причина невыплат такая же, как и в Красноярском крае - отсутствие собственных средств предприятий.