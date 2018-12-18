Аэропорт Красноярск отчитался о росте пассажиропотока

Пассажиропоток международного аэропорта Красноярск увеличился за 11 месяцев 2018 года на 14%, сообщили в пресс-службе учреждения.

За это период обслужено 2,3 млн пассажиров. Из них 1,8 млн воспользовались внутренними линиями (рост на 15%), 0,4 млн – международными (рост на 7%). Транзитом через аэропорт проследовало 62 тыс. пассажиров – в этом сегменте рост составил 90%. Значительно увеличились и объемы грузоперевозок.

«За 11 месяцев текущего года через аэропорт Красноярск было выполнено 769 (+393%) грузовых рейсов и обработано 20,6 тыс. (+50,8%) тонн груза», - 0 рассказали в пресс-службе.

Наиболее востребованным направлениями в 2018 году из аэропорта Красноярск стали Москва, Новосибирск, Санкт-Петербург, Норильск, Игарка, Нячанг, Анталья, Хабаровск, Иркутск, Санья, Сочи и Екатеринбург.

По словам генерального директора аэропорта Андрея Метцлера, до конца года воздушные ворота города могут преодолеть отметку в 2,5 млн пассажиров.