18 декабря
Красноярск
погода -4 °C
66.75
 
€ 75.78
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

«Зимняя сказка» от ПАО «Дальневосточный банк» – праздничный вклад со ставкой до 7,6 %!

Главная Экономика
Красноярск
09:07 18 Декабря 2018
ставка, вклады, финансы, банк, деньги
версия для печати Ico_print

Под новый год, желая друг другу финансового благополучия, люди, как правило, задумываются об инвестициях с гарантированной прибылью. Вклад «Зимняя сказка» со ставкой 7,6% годовых для клиентов, уже имеющих вклад в ПАО «Дальневосточный банк», и 7,5% годовых для клиентов, обратившихся в банк впервые — доходный инструмент сохранения и приумножения средств. Срок действия вклада - 367 дней, минимальная сумма — 50 000 рублей. Открыть вклад можно до 28 февраля 2019 года.  

Одно из преимуществ вклада «Зимняя сказка» в том, что при заключении договора клиент может выбрать способ распоряжения ежемесячно начисленными процентами: их можно снимать и тратить на свои нужды либо причислять к основной сумме вклада. 

О надежности вложений средств вкладчиков ПАО «Дальневосточный банк» свидетельствует высокий долгосрочный депозитный рейтинг в иностранной и национальной валюте — B2 (стабильный), присвоенный банку Международным агентством Moody’s Investors Service и рейтинг кредитоспособности на уровне ruBBB со стабильным прогнозом, присвоенный Рейтинговым агентством RAEX (Эксперт РА). Кроме того, ПАО «Дальневосточный банк» является участником системы страхования вкладов. 

Более подробную информацию о вкладе «Зимняя сказка» можно получить на сайте www.dvbank.ru

Генеральная лицензия ЦБ РФ 843. На правах рекламы.
Фото: ПАО «Дальневосточный банк»

Экономика / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Аэропорт Красноярск отчитался о росте пассажиропотока

Аэропорт Красноярск отчитался о росте пассажиропотока

18 Декабря 2018 г.
За 11 месяцев обслужено 2,3 млн пассажиров
Новости Красноярска: Красноярский Горсовет потратит на реконструкцию зала заседаний миллионы рублей

Красноярский Горсовет потратит на реконструкцию зала заседаний миллионы рублей

18 Декабря 2018 г.
Только проект обойдется в 1,3 млн рублей
Новости Красноярска: Строительство аквапарка в Красноярске начнется в апреле 2019 года

Строительство аквапарка в Красноярске начнется в апреле 2019 года

18 Декабря 2018 г.
Одновременно его смогут посещать до 2500 человек
Новости Красноярска: В Красноярском крае в ноябре подорожали продукты

В Красноярском крае в ноябре подорожали продукты

17 Декабря 2018 г.
Больше всего - овощи
Новости Красноярска: Красноярский край получит на развитие спорта 260 миллионов рублей

Красноярский край получит на развитие спорта 260 миллионов рублей

17 Декабря 2018 г.
Деньги пойдут на закупку инвентаря и оборудования
Новости Красноярска: До 2021 года в Красноярском крае планируется построить 15 новых школ

До 2021 года в Красноярском крае планируется построить 15 новых школ

17 Декабря 2018 г.
Деньги на строительство выделят федеральный и краевой бюджеты
Новости компаний
18/12
На Красноярском цементном заводе состоялся аудит Американского института нефти
13/12
Красноярская ГЭС победила в смотре-конкурсе по физкультурно-массовой работе
12/12
Сбербанк сделал доступными для незрячих фильм «Ёлки Последние»
11/12
СибГУ им. М.Ф. Решетнева и ООО «Сибирский лес» подписали соглашение о сотрудничестве
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Счетная палата просит красноярцев оценить траты бюджета на дороги

Счетная палата просит красноярцев оценить траты бюджета на дороги

18 Декабря 2018 г.
Опрос анонимный
Новости Красноярска: СФУ объяснил запрет проведения старейшего любительского футбольного турнира

СФУ объяснил запрет проведения старейшего любительского футбольного турнира

18 Декабря 2018 г.
Виной всему Универсиада
Новости Красноярска: Мэрия: McDonald’s на Авиаторов не создаст дополнительных пробок

Мэрия: McDonald’s на Авиаторов не создаст дополнительных пробок

14 Декабря 2018 г.
Об этом сегодня сообщил первый вице-мэр Владислав Логинов
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2018 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Казакова А.С. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356