18 декабря
Красноярск
погода -4 °C
66.75
 
€ 75.78
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Красноярский Горсовет потратит на реконструкцию зала заседаний миллионы рублей

Главная Экономика
Красноярск
11:45 18 Декабря 2018
депутаты, горсовет, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

В рамках обсуждения бюджета Красноярска на 2019 год во время заседания сессии Красноярского городского Совета стало известно о планах по реконструкции зала заседаний парламента.

Депутат Наталья Мельникова уточнила, сколько денег выделено на разработку проектно-сметной документации для реконструкции зала. Руководитель департамента финансов Ирина Хаснутдинова заявила, что сумма в бюджете запланирована на уровне 1,3 млн рублей

«Это как раз касается зала заседаний, где вы проводите сессию. Он не ремонтировался уже много лет. Это предполагает не просто ремонт, но это будет реконструкция, чтобы учесть все предписания надзорных органов. Для этого нужен проект с такой стоимостью», - заявила чиновница.

В ответ на это Мельникова заявила, что сумма завышена. Во сколько обойдутся сами работы, депутаты уточнять не стали.

Экономика / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Аэропорт Красноярск отчитался о росте пассажиропотока

Аэропорт Красноярск отчитался о росте пассажиропотока

18 Декабря 2018 г.
За 11 месяцев обслужено 2,3 млн пассажиров
Новости Красноярска: Строительство аквапарка в Красноярске начнется в апреле 2019 года

Строительство аквапарка в Красноярске начнется в апреле 2019 года

18 Декабря 2018 г.
Одновременно его смогут посещать до 2500 человек
Новости Красноярска: В Красноярском крае в ноябре подорожали продукты

В Красноярском крае в ноябре подорожали продукты

17 Декабря 2018 г.
Больше всего - овощи
Новости Красноярска: Красноярский край получит на развитие спорта 260 миллионов рублей

Красноярский край получит на развитие спорта 260 миллионов рублей

17 Декабря 2018 г.
Деньги пойдут на закупку инвентаря и оборудования
Новости Красноярска: До 2021 года в Красноярском крае планируется построить 15 новых школ

До 2021 года в Красноярском крае планируется построить 15 новых школ

17 Декабря 2018 г.
Деньги на строительство выделят федеральный и краевой бюджеты
Новости Красноярска: Богучанская ГЭС вошла в число лидеров по производительности труда в энергетике

Богучанская ГЭС вошла в число лидеров по производительности труда в энергетике

17 Декабря 2018 г.
Богучанская ГЭС впервые включена в рейтинг и сразу вышла на второе место
Новости компаний
18/12
«Зимняя сказка» от ПАО «Дальневосточный банк» – праздничный вклад со ставкой до 7,6 %!
18/12
На Красноярском цементном заводе состоялся аудит Американского института нефти
13/12
Красноярская ГЭС победила в смотре-конкурсе по физкультурно-массовой работе
12/12
Сбербанк сделал доступными для незрячих фильм «Ёлки Последние»
11/12
СибГУ им. М.Ф. Решетнева и ООО «Сибирский лес» подписали соглашение о сотрудничестве
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Красноярец Михаил Развожаев возглавил Исполком ОНФ

Красноярец Михаил Развожаев возглавил Исполком ОНФ

18 Декабря 2018 г.
Решение было принято на заседании Центрального штаба
Новости Красноярска: Хоккейный «Сокол» проиграл в заключительном матче 2018 года

Хоккейный «Сокол» проиграл в заключительном матче 2018 года

18 Декабря 2018 г.
Итог игры с «Зауральем» 2:5
Новости Красноярска: Энергетики ответили на все вопросы про альтернативную котельную

Энергетики ответили на все вопросы про альтернативную котельную

18 Декабря 2018 г.
Даже на те, которые никто не задает
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2018 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Казакова А.С. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356