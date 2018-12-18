Красноярский Горсовет потратит на реконструкцию зала заседаний миллионы рублей

В рамках обсуждения бюджета Красноярска на 2019 год во время заседания сессии Красноярского городского Совета стало известно о планах по реконструкции зала заседаний парламента.

Депутат Наталья Мельникова уточнила, сколько денег выделено на разработку проектно-сметной документации для реконструкции зала. Руководитель департамента финансов Ирина Хаснутдинова заявила, что сумма в бюджете запланирована на уровне 1,3 млн рублей

«Это как раз касается зала заседаний, где вы проводите сессию. Он не ремонтировался уже много лет. Это предполагает не просто ремонт, но это будет реконструкция, чтобы учесть все предписания надзорных органов. Для этого нужен проект с такой стоимостью», - заявила чиновница.

В ответ на это Мельникова заявила, что сумма завышена. Во сколько обойдутся сами работы, депутаты уточнять не стали.