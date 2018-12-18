Строительство аквапарка в Красноярске начнется в апреле 2019 года

Озвучены сроки начала строительства аквапарка в Красноярске. Компания «Термит» планирует приступить к работам уже в апреле следующего года, корреспондент Sibnovosti.ru со ссылкой на «Ъ-Сибирь»

Известно, что сейчас ведутся проектные работы, идет подготовка строительной площадки.

Напомним, аквапарк появится на пересечении ул. 9 Мая и Шахтеров. Там будет игровой городок, банный комплекс, 15 водных горок и аттракционы. Одновременно его смогут посещать до 2500 человек. Развлекательный объект площадью 30 тысяч «квадратов» должен быть возведен к 2021 году. По эскизу аквапарк будет выполнен в форме цветка. Идея принадлежит архитекторам компании Aqua Fun Project Group из Латвии и Англии.