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Строительство аквапарка в Красноярске начнется в апреле 2019 года

Главная Экономика
Красноярск
11:16 18 Декабря 2018
красноярск, строительство, развлечение
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Озвучены сроки начала строительства аквапарка в Красноярске. Компания «Термит» планирует приступить к работам уже в апреле следующего года, корреспондент Sibnovosti.ru со ссылкой на «Ъ-Сибирь»

Известно, что сейчас ведутся проектные работы, идет подготовка строительной площадки.

Напомним, аквапарк появится на пересечении ул. 9 Мая и Шахтеров. Там будет игровой городок, банный комплекс, 15 водных горок и аттракционы. Одновременно его смогут посещать до 2500 человек. Развлекательный объект площадью 30 тысяч «квадратов» должен быть возведен к 2021 году. По эскизу аквапарк будет выполнен в форме цветка. Идея принадлежит архитекторам компании Aqua Fun Project Group из Латвии и Англии.

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