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Аналитики Fitch подтвердили стабильность экономики в Красноярском крае

Главная Экономика
Красноярск
14:18 20 Ноября 2017
край, рейтинг, красноярск, экономика
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Международное рейтинговое агентство Fitch опубликовало «стабильный» прогноз по долгосрочным рейтингам Красноярского края в иностранной и национальной валюте. Об этом сообщили в пресс-службе краевого правительства. 

Отмечено улучшение бюджетных показателей региона. По мнению аналитиков, это связано с высоким ростом налоговых поступлений и сдерживанием текущих расходов в 2016 году. Эксперты назвали экономику края «промышленно развитой». 

«Fitch ожидает укрепление операционного баланса Красноярского края. Это будет поддерживаться сохраняющимся контролем за расходами и дальнейшим расширением сильной налоговой базы региона»,  говорится в заключении агентства.

По прогнозам аналитиков, к 2019 году дефицит краевого бюджета снизится на 2-3% и достигнет «низкого» показателя. 

Пока Красноярский край вынужден брать кредиты у банков. Так, в ноябре текущего года агентство госзаказа объявило восемь аукционов по поиску финансовых организаций, способных выдать кредиты на общую сумму 8 млрд рублей. Власти привлекают новые невозобновляемые кредитные линии для финансирования дефицита бюджета и погашения долгов.

Компания Fitch Ratings предоставляет мировым кредитным рынкам независимые и ориентированные на перспективу оценки кредитоспособности, аналитические исследования и данные. 

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