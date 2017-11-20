Аналитики Fitch подтвердили стабильность экономики в Красноярском крае

Международное рейтинговое агентство Fitch опубликовало «стабильный» прогноз по долгосрочным рейтингам Красноярского края в иностранной и национальной валюте. Об этом сообщили в пресс-службе краевого правительства.

Отмечено улучшение бюджетных показателей региона. По мнению аналитиков, это связано с высоким ростом налоговых поступлений и сдерживанием текущих расходов в 2016 году. Эксперты назвали экономику края «промышленно развитой».

«Fitch ожидает укрепление операционного баланса Красноярского края. Это будет поддерживаться сохраняющимся контролем за расходами и дальнейшим расширением сильной налоговой базы региона», — говорится в заключении агентства.

По прогнозам аналитиков, к 2019 году дефицит краевого бюджета снизится на 2-3% и достигнет «низкого» показателя.

Пока Красноярский край вынужден брать кредиты у банков. Так, в ноябре текущего года агентство госзаказа объявило восемь аукционов по поиску финансовых организаций, способных выдать кредиты на общую сумму 8 млрд рублей. Власти привлекают новые невозобновляемые кредитные линии для финансирования дефицита бюджета и погашения долгов.

Компания Fitch Ratings предоставляет мировым кредитным рынкам независимые и ориентированные на перспективу оценки кредитоспособности, аналитические исследования и данные.