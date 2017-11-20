Крупное, современное, успешное

Свинокомплекс «Красноярский» принял участие в Агропромышленном форуме Сибири с деловой программой.

Свинокомплекс является одним из крупнейших свиноводческих предприятий Красноярского края. Это комплексный проект, реализованный в короткие сроки – 2 года, и оснащенный новым современным оборудованием. Выйдя на полную мощность в 2016 г. (40 тысяч тонн свинины в живом весе в год), предприятие по объемам производства уже обеспечивает более 50% потребности края в свежей свинине.

Благодаря инфраструктуре свинокомплекса, отлаженному рабочему процессу и высококвалифицированному кадровому резерву предприятие выдает отличные производственные показатели не только на региональном уровне, но и федеральном.

- «Красноярский» сегодня находится в тройке лидеров в России по среднесуточному привесу животных на откорме по данным Национального союза свиноводов, – рассказывает директор свинокомплекса Виталий Павлюк.

В ближайшем будущем предприятие планирует увеличить объем выпускаемой свинины до 45 тысяч тонн в год.

Фото: АО «Сибирская Аграрная Группа»

По материалам АО «Сибирская Аграрная Группа»