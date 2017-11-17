В Красноярске на треть снизилась предлагаемая медикам зарплата

В рейтинге 50 крупнейших городов России по уровню средней заработной платы в категории «Медицина, фармацевтика» Красноярск находится на 40-м месте. За год предлагаемая заработная плата снизилась с 35 990 до 24 380 рублей.

Эксперты «Avito Работа» проанализировали среднюю заработную плату в категории «Медицина, фармацевтика» и составили рейтинг крупнейших российских городов по уровню дохода медицинских специалистов. Общероссийский тренд - на повышение. Так в октябре 2017 года средняя заработная плата по вакансиям, представленным в указанных категориях по всей России, составила 35,5 тыс. рублей, что на 4,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

«Максимальный рост отмечен в Чебоксарах (+70,9%), Томске (+64,2%) и Пензе (63,5%). А вот наиболее заметное снижение - в Балашихе (-34,2%), Красноярске (-32,3%) и Кемерово (-28,9%)», - говорится в сообщении. При этом среди городов с населением более 1 млн человек наиболее значимые доли спроса со стороны соискателей характерны для Москвы и Санкт-Петербурга. Наименее популярны предложения о работе в Омске, Екатеринбурге и Красноярске.