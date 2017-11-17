17 ноября
Красноярск
погода -10 °C
курсы валют
59.99
 
€ 70.7
18+
Sibnovosti.ru
Красноярск
...

В Красноярске на треть снизилась предлагаемая медикам зарплата

Главная Экономика
Красноярск
10:40 17 Ноября 2017
медицина, зарплата, статистика, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © РИА Новости
версия для печати Ico_print

В рейтинге 50 крупнейших городов России по уровню средней заработной платы в категории «Медицина, фармацевтика» Красноярск находится на 40-м месте. За год предлагаемая заработная плата снизилась с 35 990 до 24 380 рублей.

Эксперты «Avito Работа» проанализировали среднюю заработную плату в категории «Медицина, фармацевтика» и составили рейтинг крупнейших российских городов по уровню дохода медицинских специалистов. Общероссийский тренд - на повышение. Так в октябре 2017 года средняя заработная плата по вакансиям, представленным в указанных категориях по всей России, составила 35,5 тыс. рублей, что на 4,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

«Максимальный рост отмечен в Чебоксарах (+70,9%), Томске (+64,2%) и Пензе (63,5%). А вот наиболее заметное снижение - в Балашихе (-34,2%), Красноярске (-32,3%) и Кемерово (-28,9%)», - говорится в сообщении. При этом среди городов с населением более 1 млн человек наиболее значимые доли спроса со стороны соискателей характерны для Москвы и Санкт-Петербурга. Наименее популярны предложения о работе в Омске, Екатеринбурге и Красноярске.

На эту тему
Sibnovosti.ru ВКонтакте Только актуальные новости в группе Sibnovosti.ru ВКонтакте
Экономика / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Эксперты составили портрет типичного заемщика из Красноярска

Эксперты составили портрет типичного заемщика из Красноярска

16 Ноября 2017 г.
Аналитики обработали более 1,5 млн заявок
Новости Красноярска: Мировые промышленные лидеры обсудили тему использования новых материалов

Мировые промышленные лидеры обсудили тему использования новых материалов

16 Ноября 2017 г.
С докладом выступил Анатолий Чубайс
Новости Красноярска: Проект бюджета на 2018 год внесли в Горсовет Красноярска

Проект бюджета на 2018 год внесли в Горсовет Красноярска

16 Ноября 2017 г.
Бюджет города сформирован на основе 13 муниципальных программ
Новости Красноярска: Сбербанк запускает акцию по потребительским кредитам со сниженными ставками

Сбербанк запускает акцию по потребительским кредитам со сниженными ставками

16 Ноября 2017 г.
Снижение составило 0,4-7,4 п.п.
Новости Красноярска: Красноярский край вошел в топ-10 самых закредитованных регионов России

Красноярский край вошел в топ-10 самых закредитованных регионов России

14 Ноября 2017 г.
Заемщики из края взяли кредитов на 31 млрд рублей
Новости Красноярска: Курагинский район может стать экономическим партнером Монголии

Курагинский район может стать экономическим партнером Монголии

14 Ноября 2017 г.
Власти района подписали с гостями протокол о намерениях
Новости компаний
17/11
Банк УРАЛСИБ проводит акцию «Новый смартфон за счет Банка»
14/11
Mori Cinema приглашает на криминальную драму «Снеговик»
13/11
Интернет-аптека «Пион» - покупайте лекарства без очередей и наценок!
13/11
С днем рождения, Семен Трескунов: какие фильмы с ним посмотреть?
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: В 2018 году красноярцам станет сложнее получить ипотеку

В 2018 году красноярцам станет сложнее получить ипотеку

14 Ноября 2017 г.
Банки могут увеличить сумму первоначального взноса
Новости Красноярска: Из-за обвала грунта на стройке у четвертого моста погиб рабочий

Из-за обвала грунта на стройке у четвертого моста погиб рабочий

16 Ноября 2017 г.
В районе дома по ул. Чкалова, 30 обвалился грунт
Новости Красноярска: На правом берегу Красноярска открылся православный храм

На правом берегу Красноярска открылся православный храм

13 Ноября 2017 г.
Церковь освятил митрополит Красноярский и Ачинский Пантелеимон
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2017 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на «Сибирское Агентство Новостей» или письменного разрешения главного редактора. Продвижение сайта. Сетевое издание «Сибирское Агентство Новостей» зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 61356 от 07 апреля 2015 года.