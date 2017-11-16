Эксперты составили портрет типичного заемщика из Красноярска

В Красноярске составили портрет типичного заемщика, который берет микрозаймы в банковских организациях. Данные проанализировала компания «Е».

В этом году клиенты стали моложе, большинство из них имеет высшее образование и средний уровень доходов, а заняты они зачастую в торговле и бюджетной сфере, утверждают аналитики.

Чаще всего микрокредиты берут женщины в возрасте 45 лет и мужчины старше 55 лет. При этом в 2017 году на 4% выросла доля самых молодых клиентов – в возрасте от 20 до 24 лет. Зачастую они зарабатывают меньше 20 тысяч рублей.

«Выросла доля тех, кто не имеет детей. Годом ранее их было 58%, а в этом году уже 60%. На 1% снизилось количество клиентов с высшим образованием. Теперь таких 45%», — говорится в сообщении.

Отметим, что для подготовки портрета статистики обработали 1,5 млн заявок.