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Эксперты составили портрет типичного заемщика из Красноярска

Главная Экономика
Красноярск
15:46 16 Ноября 2017
экономика, портреты, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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В Красноярске составили портрет типичного заемщика, который берет микрозаймы в банковских организациях. Данные проанализировала компания «Е»

В этом году клиенты стали моложе, большинство из них имеет высшее образование и средний уровень доходов, а заняты они зачастую в торговле и бюджетной сфере, утверждают аналитики.

Чаще всего микрокредиты берут женщины в возрасте 45 лет и мужчины старше 55 лет. При этом в 2017 году на 4% выросла доля самых молодых клиентов – в возрасте от 20 до 24 лет. Зачастую они зарабатывают меньше 20 тысяч рублей. 

«Выросла доля тех, кто не имеет детей. Годом ранее их было 58%, а в этом году уже 60%. На 1% снизилось количество клиентов с высшим образованием. Теперь таких 45%», — говорится в сообщении. 

Отметим, что для подготовки портрета статистики обработали 1,5 млн заявок. 

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