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Мировые промышленные лидеры обсудили тему использования новых материалов

Главная Экономика
Красноярск
14:33 16 Ноября 2017
промышленность, экономика, форум
Автор: Sibnovosti.ru
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13-14 ноября в Люксембурге прошел форум The Future of Materials, основная тема которого - использование новых, в том числе наномодифицированных, материалов. Одним из ключевых спикеров мероприятия стал председатель правления УК «РОСНАНО» Анатолий Чубайс, выступивший с докладом «Материалы, которые изменили мир».

Тема новых материалов, в том числе созданных на основе нанотехнологий, стала важной частью мировой повестки. Инициатором проведения мероприятия выступил журнал The Economist. Актуальность темы подтверждает высокий уровень участников Форума - он собрал на одной площадке более 700 топ-менеджеров таких компаний как Hyperloop, Boeing, Airbus, Formula1, Schneider Electric, Goodyear, BP, HP и других лидеров в различных сферах экономики. В рамках сессий были запланированы выступления ведущих ученых в области создания материалов, руководителей R&D-подразделений и технологических венчурных фондов.

Россия своевременно включилась в гонку по разработке новых материалов и имеет уникальный шанс вернуть себе глобальное технологическое лидерство. В портфеле РОСНАНО удалось сосредоточить компании с компетенциями мирового уровня в области модификации поверхностей и разработки новых материалов.

Председатель правления УК «РОСНАНО» Анатолий Чубайс выступил на Форуме 13 ноября с докладом «Материалы, которые изменили мир», где он подробно остановился на теме увеличения потребления базовых материалов и невозможности сохранения этого темпа в ближайшее время, как по причине исчерпаемости природных ресурсов, так и вреда от их добычи и переработки на окружающую среду.

По мнению Анатолия Чубайса, одним из мощнейших драйверов последних десятилетий было стремление получить максимальный эффект при минимальной затрате ресурсов. В этом направлении развивались практически все отрасли экономики, уверен он.

«И если при использовании традиционных материалов люди достигли определенных пределов, то наномодифицированные материалы (nanoaugmented materials - NAM) позволяют сделать качественный скачок в поисках ответов на глобальные вызовы, вставшие перед человечеством. Речь идет не о каком-то отдаленном будущем. NAM и технологии их производства уже существуют, и именно они стали темой нынешнего саммита. Одной из тем обсуждения будет переход к массовому производству продукции на основе NAM. Решение этой проблемы станет настоящей промышленной революцией, и нам приятно осознавать, что российские технологии в этой революции будут играть одну из ведущих ролей», — сказал Председатель Правления УК «РОСНАНО» Анатолий Чубайс.

Подготовлено по материалам АО «РОСНАНО»

Фото: АО «РОСНАНО»

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