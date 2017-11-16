Проект бюджета на 2018 год внесли в Горсовет Красноярска

В Горсовет Красноярска внесен проект бюджета города на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Бюджет на следующий год планируется бездефицитный. Расходы будут равны доходам (28,2 млрд рублей). Это позволит стабилизировать объем муниципального долга, пояснили в мэрии.

В основе документа — 13 муниципальных программ, которые охватывают все основные сферы деятельности мэрии Красноярска. Расходы по программам составляют более 94% от всех муниципальных трат. Все программы было рекомендовано принять на предстоящей сессии.

«Заложенные в муниципальные программы расходы позволят обеспечить преемственность стоящих перед городом задач, сбалансированность и стабильность функционирования отраслей в существующих экономических условиях», — отметила руководитель департамента финансов Ирина Хаснутдинова.

В предстоящем периоде важным остается поддерживать темпы привлечения дополнительных средств из вышестоящих бюджетов, сохраняя при уровень 2017 года — порядка 5 млрд рублей.

Нововведением внесенного проекта бюджета станет внедрение с 2018 года в Красноярске инициативного бюджетирования через участие жителей в определении приоритетов расходования средств бюджета города.

Добавим, что в 2018 году средства планируют расходовать на подготовку Красноярска к Универсиаде, на строительство и ремонт дорог, благоустройство дворов. Так же в городе должны появиться три новых школы — микрорайоне Покровский, в жилых районах «Слобода Весны» и «Солнечный».