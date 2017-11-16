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Сбербанк запускает акцию по потребительским кредитам со сниженными ставками

Главная Экономика
Красноярск
11:19 16 Ноября 2017
банк, кредиты, ставка, акция, финансы
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Сбербанк запускает новогоднюю акцию со сниженными фиксированными ставками по потребительским кредитам. Снижение составило 0,4-7,4 п.п. и коснулось кредитов на сумму от 250 тысяч рублей. Ставки в рамках акции составят 12,5-13,5% на кредиты от 500 тысяч рублей и 14,5-15,5% на кредиты от 250 тыс. до 500 тыс. рублей. По потребительскому кредиту на рефинансирование от 500 000 рублей новая ставка составит 12,5%.

«Сбербанк подготовил традиционное новогоднее предложение по потребительским кредитам, сделав в этом году акцент на достаточно высоких суммах. Это связано с тем, что ближе к концу года мы видим потребность в увеличении суммы кредита. В частности, в ноябре-декабре интерес наших клиентов к кредитам на суммы более 250 тысяч рублей увеличивается в среднем на 40%, – отмечает управляющий директор дивизиона «Занять и сберегать» Сбербанка Сергей Широков. – Минимальные ставки (12,5% и 14,5% в зависимости от суммы кредита) можно получить при оформлении потребительского кредита без обеспечения в Сбербанк Онлайн или потребительского кредита под поручительство в офисе банка».

В Сбербанке отсутствуют какие-либо комиссии по кредиту, а предложение по страхованию жизни, которое является добровольным, не влияет на размер процентной ставки по кредитному договору.

Подробнее с новыми условиями кредитования можно ознакомиться на сайте Сбербанка в разделе потребительского кредитования.

По материалам пресс-службы Сбербанка
Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций 1481.
Официальные сайты Банка – www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru.

В статье упоминаются:
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