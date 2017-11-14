Красноярский край вошел в топ-10 самых закредитованных регионов России

Красноярский край оказался в десятке лидеров по кредитной активности жителей регионов России. Так, в III квартале 2017 года заемщики взяли 202 тысячи кредитов на общую сумму 31 млрд рублей. Такие данные предоставило объединенное кредитное бюро.

При этом в регионе значительно выросла популярность кредитных карт. В крае отмечены высокие темпы роста одобренных карточных лимитов — 76% при росте количества новых карт на 30%.

«В Красноярском крае также выявлен самый значительный рост среднего лимита по карте, за год он вырос на 35%», — говорится в сообщении.

При этом аналитики поставили Красноярский край на последнее место по темпам роста объемов ипотечного кредитования. В III квартале текущего года этот показатель увеличился всего на 31%. За это время было одобрено кредитов на сумму 9,7 млрд рублей. Это самый низкий результат в стране.

Отметим, в 2018 году банки ужесточат условия выдачи ипотеки россиянам. ЦБ может ввести меры антистимулирования для организаций, которые одобряют ипотеку заемщикам с первоначальным взносом ниже 20% от стоимости квартиры. От кредитов сегодня зависим и Красноярский край. В этом году регион возьмет у банков 8 млрд рублей.