14 ноября
Красноярск
погода -7 °C
курсы валют
59.18
 
€ 68.92
18+
Sibnovosti.ru
Красноярск
...

Красноярский край вошел в топ-10 самых закредитованных регионов России

Главная Экономика
Красноярск
14:25 14 Ноября 2017
экономика, красноярск, город, статистика
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Красноярский край оказался в десятке лидеров по кредитной активности жителей регионов России. Так, в III квартале 2017 года заемщики взяли 202 тысячи кредитов на общую сумму 31 млрд рублей. Такие данные предоставило объединенное кредитное бюро. 

При этом в регионе значительно выросла популярность кредитных карт. В крае отмечены высокие темпы роста одобренных карточных лимитов — 76% при росте количества новых карт на 30%.

«В Красноярском крае также выявлен самый значительный рост среднего лимита по карте, за год он вырос на 35%», — говорится в сообщении. 

При этом аналитики поставили Красноярский край на последнее место по темпам роста объемов ипотечного кредитования. В III квартале текущего года этот показатель увеличился всего на 31%. За это время было одобрено кредитов на сумму 9,7 млрд рублей. Это самый низкий результат в стране. 

Отметим, в 2018 году банки ужесточат условия выдачи ипотеки россиянам. ЦБ может ввести меры антистимулирования для организаций, которые одобряют ипотеку заемщикам с первоначальным взносом ниже 20% от стоимости квартиры. От кредитов сегодня зависим и Красноярский край. В этом году регион возьмет у банков 8 млрд рублей. 

На эту тему
Sibnovosti.ru ВКонтакте Только актуальные новости в группе Sibnovosti.ru ВКонтакте
Экономика / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Курагинский район может стать экономическим партнером Монголии

Курагинский район может стать экономическим партнером Монголии

14 Ноября 2017 г.
Власти района подписали с гостями протокол о намерениях
Новости Красноярска: В 2018 году красноярцам станет сложнее получить ипотеку

В 2018 году красноярцам станет сложнее получить ипотеку

14 Ноября 2017 г.
Банки могут увеличить сумму первоначального взноса
Новости Красноярска: Красноярский край возьмет кредитов на 8 млрд рублей

Красноярский край возьмет кредитов на 8 млрд рублей

14 Ноября 2017 г.
Тендеры опубликованы на сайте госзакупок
Новости Красноярска: В Красноярске почти на 240% подорожал бизнес в интернете

В Красноярске почти на 240% подорожал бизнес в интернете

13 Ноября 2017 г.
Средняя цена за интернет-магазин составляет 200 тысяч рублей
Новости Красноярска: Красноярский край стал лучшим регионом для майнинга криптовалют

Красноярский край стал лучшим регионом для майнинга криптовалют

13 Ноября 2017 г.
В регионе дешевое электричество, развиты транспорт и телекоммуникации
Новости Красноярска: РУСАЛ объявляет результаты третьего квартала и девяти месяцев 2017 года

РУСАЛ объявляет результаты третьего квартала и девяти месяцев 2017 года

13 Ноября 2017 г.
Третий квартал стал еще одним успешным периодом для РУСАЛа
Новости компаний
14/11
Mori Cinema приглашает на криминальную драму «Снеговик»
13/11
Интернет-аптека «Пион» - покупайте лекарства без очередей и наценок!
13/11
С днем рождения, Семен Трескунов: какие фильмы с ним посмотреть?
09/11
Прием идей для Буфф-сада продолжается
07/11
Красноярские энергетики ведут работы по повышению надежности электроснабжения
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Красноярские туристы привезли из Таиланда и Вьетнама вирусные инфекции

Красноярские туристы привезли из Таиланда и Вьетнама вирусные инфекции

10 Ноября 2017 г.
В больницы с самолета попали пять пассажиров
Новости Красноярска: В Красноярске осудили экс-ректора Цугленка

В Красноярске осудили экс-ректора Цугленка

9 Ноября 2017 г.
Его приговорили к 2 годам и 6 месяцам тюрьмы условно
Новости Красноярска: В аварии на Октябрьском мосту пострадали трое

В аварии на Октябрьском мосту пострадали трое

11 Ноября 2017 г.
Водитель BMW X6 не справился с управлением
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2017 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на «Сибирское Агентство Новостей» или письменного разрешения главного редактора. Продвижение сайта. Сетевое издание «Сибирское Агентство Новостей» зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 61356 от 07 апреля 2015 года.