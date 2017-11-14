Курагинский район может стать экономическим партнером Монголии

Делегация города Улаангом (Монголия) посетила Курагинский район. В рамках сотрудничества территории обсудили культурные и экономические проекты. Район «дружит» с городом Улаангом уже четыре года, сообщается на портале правительства Красноярского края.

Гости из Монголии встретились с руководством района, предприятий и организаций, предпринимателями. На одном из сельхозпредприятий особый интерес у них вызвало содержание скота и перспективы сотрудничества с курагинскими компаниями в плане поставки кормов для животных.

«Здесь многому можно поучиться, так как сельское хозяйство ведется на более высоком уровне, чем в Монголии. Надеемся, что сегодняшняя встреча поможет нам решить многие вопросы. Мы в свою очередь можем предложить курагинцам технологии обработки шерсти, пуха, кожи, с которыми вы вряд ли знакомы, а монголы далеко шагнули в этом направлении», - заявил председатель Хурала гражданских представителей Ганцогт Наянтай.

Также монголы заинтересовались производством растительного масла, которого на территории Монголии нет, закупается оно в Китае, либо России. Участники делегации попросили образцы продукции для проведения анализа и выразили готовность сотрудничать в этом направлении. Обратили внимание гости и на возможность строительства в Улаангоме деревянных домов из пиломатериала, производимого на территории Курагинского района.