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Курагинский район может стать экономическим партнером Монголии

Главная Экономика
Красноярск
13:27 14 Ноября 2017
производство, культура, экономика
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Делегация города Улаангом (Монголия) посетила Курагинский  район. В рамках сотрудничества территории обсудили культурные и экономические проекты. Район «дружит» с городом Улаангом уже четыре года, сообщается на портале правительства Красноярского края.

Гости из Монголии встретились с руководством района, предприятий и организаций, предпринимателями. На одном из сельхозпредприятий особый интерес у них вызвало содержание скота и перспективы сотрудничества с курагинскими компаниями в плане поставки кормов для животных.

«Здесь многому можно поучиться, так как сельское хозяйство  ведется на более высоком уровне, чем в Монголии. Надеемся, что сегодняшняя встреча поможет нам решить многие вопросы. Мы в свою очередь можем предложить курагинцам технологии обработки шерсти, пуха, кожи, с которыми вы вряд ли знакомы, а монголы далеко шагнули в этом направлении», - заявил председатель Хурала гражданских представителей Ганцогт Наянтай.

Также монголы заинтересовались производством растительного масла, которого на территории Монголии нет, закупается оно в Китае, либо России. Участники делегации попросили образцы продукции для проведения анализа и выразили готовность сотрудничать в этом направлении. Обратили внимание гости и на возможность строительства в Улаангоме деревянных домов из пиломатериала, производимого на территории Курагинского района.

«Наши территории имели культурное сотрудничество, а теперь в сферу общих интересов попадает сельское хозяйство, строительство деревянных домов и сфера обслуживания. Сегодня подписан протокол намерений, а в первом квартале будущего года мы планируем приехать для подписания новых соглашений. Есть планы работать в сфере образования, туризма», -  резюмировал мэр Улаангом Пурэвжав Цэвээн.

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