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В 2018 году красноярцам станет сложнее получить ипотеку

Главная Экономика
Красноярск
12:06 14 Ноября 2017
экономика, ипотека, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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В 2018 году банки ужесточат условия выдачи ипотеки россиянам. Центробанк планирует ввести меры антистимулирования для организаций, которые одобряют ипотеку заемщикам с небольшим первоначальным взносом (ниже 20% от стоимости квартиры). Об этом сообщила газета «Ведомости».

В 2016-2017 годах банки стали сокращать размер взносов и чаще принимать положительные решения по выдаче ипотеки, пишет газета.

Так, с февраля 2016 года сумма ипотечных кредитов, выданных в Красноярском крае, выросла. Максимальный объем кредитов в регионе зафиксирован в декабре 2016 года — 4,2 млрд рублей. В этом году активнее ипотечные кредиты брали в июне — 3,6 млрд рублей. При этом главным фактором такой «популярности» стало уменьшение процентных ставок. 

Однако в 2018 году ЦБ планирует ввести новые нормы. Экономисты боятся повторения американского кризиса в 2007 году. Эксперты уверяют, что такие меры скажутся на объемах выдачи ипотеки. 

Отметим, по оценке специалистов, большинство тех, кто сегодня обращается в банк за кредитом, почти не имеют накоплений для первого взноса.

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