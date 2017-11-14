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Красноярский край возьмет кредитов на 8 млрд рублей

Главная Экономика
Красноярск
10:56 14 Ноября 2017
в красноярском крае, бюджет, экономика
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Агентство госзаказа Красноярского края объявило восемь аукционов по поиску банковских организаций, способных выдать кредиты на общую сумму 8 млрд рублей. Соответствующие тендеры опубликованы на сайте госзакупок. 

Краевые власти привлекают новые невозобновляемые кредитные линии для финансирования дефицита бюджета и погашения долгов. Срок предоставления кредитов — не более трех лет, говорится в документе. Отмечается, что источником финансирования станет краевой бюджет на 2017-2020 годы. 

Заявки от банковских организаций принимаются до 29 ноября. Победителей торгов объявят 4 декабря. 

Согласно законопроекту «О краевом бюджете на 2018 год», прогнозируемый общий объем доходов в регионе составит 217,5 млрд рублей. При этом объем расходов будет значительно больше — 231 млрд рублей. Таким образом, дефицит составит более 13,5 млрд рублей. 

По данным минфина Красноярского края на начало ноября, госдолг региона достиг 95,45 млрд рублей. 

Напомним, на пленарном заседании VIII съезда депутатов края врио губернатора Красноярского края Александр Усс заявлял, что госдолг региона может достичь 100 млрд рублей к концу 2017 года. Он призвал минимизировать долю коммерческих займов и заменить их кредитами Минфина России, сообщил «Ъ». 

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