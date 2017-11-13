В Красноярске почти на 240% подорожал бизнес в интернете

В Красноярске в III квартале 2017 года больше всего подорожал интернет-бизнес (на 238%). В такому выводу пришли аналитики Avito.

Так, средняя стоимость интернет-магазина в Красноярске — 200 тысяч рублей. Это не самый дорогой вид бизнеса. Гораздо больше денег придется выделить на сферу развлечений — более 8,4 млн рублей.

Чуть меньше в Красноярске стоят производственные компании (7,33 млн рублей) и сельхозкомпании (3,88 млн рублей).

«Красноярск стал восьмым городом-миллионником по средней цене готового бизнеса на Avito в III квартале. Она составила 90% от среднероссийского показателя в 3,54 млн рублей и 66% от максимальной цены на готовый бизнес среди городов-миллионников в 4,79 млн рублей – столько в среднем хотят за свои компании продавцы бизнеса в Москве», — сообщили аналитики.

Отметим, что в III квартале красноярских покупателей готового бизнеса больше всего интересовало приобретение торговых предприятий и компаний сферы услуг.