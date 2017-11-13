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Красноярский край стал лучшим регионом для майнинга криптовалют

Главная Экономика
Красноярск
09:58 13 Ноября 2017
экономика, рейтинг, город
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Красноярский край оказался лучшим регионом России для майнинга криптовалют. К такому выводу пришли эксперты Российской ассоциации криптовалют и блокчейна. 

Аналитики оценили субъекты РФ по таким параметрам, как стоимость электроэнергии, наличие резервов свободных мощностей, логическая доступность и развитость телекоммуникационной структуры. 

Самым выгодным для майнинга регионом стал Красноярский край. Там дешевое электричество (2,41 рублей за кВТ/ч), развиты транспорт и телекоммуникации. 

«В трех городах края — Красноярске, Дивногорске и Железногорске — варианты с размещением майнинговых ферм имеют оптимальные параметры по логистике и телекоммуникационным возможностям. Кроме того, есть возможность использовать воду Енисея для охлаждения теплоносителя в системах охлаждения майнинговых ферм», — говорится на сайте РБК

Отметим, что резерв энергосистемы Красноярского края, по данным экспертов, составляет 9 тыс. МВт. Но несмотря на благоприятные условия, майнингом в регионе почти никто не занимается. Основные фермы в России размещены в Москве, Московской, Ленинградской, Новосибирской, Иркутской, Свердловской, Томской и Челябинской областях, в Татарстане.

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