РУСАЛ объявляет результаты третьего квартала и девяти месяцев 2017 года

ОК РУСАЛ объявляет результаты деятельности компании по итогам третьего квартала и девяти месяцев 2017 года.

Рост цены алюминия на Лондонской бирже металлов (LME) за девять месяцев 2017 года на 22,6% – до среднего значения 1 924 доллара США за тонну по сравнению с 1 569 долларами США за тонну за девять месяцев 2016 года, а также рост объемов реализации первичного алюминия и сплавов на 2,0% в сравниваемых периодах обеспечили увеличение выручки РУСАЛа за девять месяцев 2017 года на 21,3% – до 7 224 млн долларов США по сравнению с 5 956 млн долларов США за девять месяцев 2016 года.

Выручка в третьем квартале 2017 года выросла на 19,4% – до 2 460 млн долларов США по сравнению с 2 060 млн долларов США в третьем квартале прошлого года, что обусловлено как ростом цены алюминия на LME, так и увеличением доли продукции с добавленной стоимостью (ПДС) в общем объеме реализации алюминия – до 50% в третьем квартале 2017 года по сравнению с 45% в аналогичном периоде прошлого года.

Операционная эффективность и контроль над издержками в совокупности с высокими ценами на алюминий на LME позволили РУСАЛу показать хорошие финансовые результаты по итогам отчетного периода. Показатель скорректированная EBITDA вырос на 7,6% – до 549 млн долларов США в третьем квартале 2017 года по сравнению со вторым кварталом 2017 года и на 42,4% – до 1 534 млн долларов США за девять месяцев 2017 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Себестоимость на тонну в алюминиевом сегменте выросла на 1,5% – до 1 520 долларов США в третьем квартале 2017 года по сравнению с 1 497 долларами США во втором квартале 2017 года в результате роста затрат на приобретение основного сырья.

Скорректированная чистая прибыль и нормализованная чистая прибыль РУСАЛа за девять месяцев 2017 года составила 727 млн долларов США и 1 122 млн долларов США соответственно по сравнению с 248 млн долларов США и 752 млн долларов США в аналогичном периоде 2016 года.

В августе 2017 года Совет директоров компании утвердил промежуточные дивиденды в общем объеме 299,3 млн долларов США (или 0,0197 доллара США на одну акцию). Промежуточные дивиденды были выплачены 10 октября 2017 года.

Компания снизила свой чистый долг до 7,6 млрд долларов США по состоянию на 30 сентября 2017 года. В рамках программы по снижению долга РУСАЛ направил часть остатка денежных средств за третий квартал на погашение задолженности по кредитам, а также сформировал достаточный баланс денежных средств для дальнейшего снижения долга.

Благодаря успешному рефинансированию средневзвешенная номинальная процентная ставка по кредитному портфелю РУСАЛа снизилась до 5% годовых.

Комментируя результаты третьего квартала и девяти месяцев 2017 года, генеральный директор РУСАЛа Владислав Соловьев отметил:

«Третий квартал стал еще одним успешным периодом для РУСАЛа. На фоне высокого спроса на алюминий и роста цен на LME компания завершила квартал с хорошими финансовыми результатами. Выручка РУСАЛа за девять месяцев текущего года выросла на 21,3%, достигнув 7,2 млрд долларов США. В третьем квартале 2017 года мы установили новый рекорд в реализации продукции с добавленной стоимостью, доля которой в общем объеме продаж достигла 50%. Компания остается приверженной своей сбытовой и маркетинговой стратегии, уверенно приближаясь к достижению цели по наращиванию доли поставок ПДС до 60% к 2021 году. Рост скорректированной EBITDA в третьем квартале составил 7,6% по сравнению с предыдущим кварталом, при этом маржа составила 22,3%. Нормализованная чистая прибыль в третьем квартале выросла на 73,0% по сравнению с предыдущим кварталом – до 436 млн долларов США. Аналогичные цифры за девять месяцев текущего года также демонстрируют уверенный рост: скорректированная EBITDA увеличилась на 42,4%, достигнув 1,5 млрд долларов США, нормализованная чистая прибыль составила 1,1 млрд долларов США, что на 49,2% выше показателя прошлого года. Сегодня потребители во всем мире становятся более требовательными к экологическим характеристикам продукции, которую они приобретают, и в частности, ее «углеродному следу». Понимая важность этого тренда, РУСАЛ объявил о запуске своего нового бренда низкоуглеродного алюминия – ALLOW. Продукция под брендом ALLOW сертифицирована и обладает существенно меньшим удельным объемом выбросов парниковых газов при производстве металла, чем в среднем по отрасли. Мы ожидаем, что позитивные тенденции на мировом рынке алюминия сохранятся. Согласно нашим прогнозам, спрос на алюминий по итогам 2017 года возрастет до 63,1 млн тонн, при этом дефицит на рынке составит 1,1 млн тонн».