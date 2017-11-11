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На заводе «Минал» в Минусинске планируют производить газировку и воду

Главная Экономика
Красноярск
09:42 11 Ноября 2017
завод, в красноярском крае, экономика
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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На бывшем ликероводочном заводе «Минал» в Минусинске планируют начать выпускать безалкогольные напитки. Производство крепких алкогольных напитков на предприятии точно восстанавливать не будут. К такому выводу пришли краевые депутаты на заседании комитета по промышленной политике, транспорту и связи.  

«Правительство не видит потенциальных инвесторов, готовых взяться за этот проект. Кроме того, неясны перспективы рынка сбыта», – отметил и.о. министра промышленности, энергетики и торговли края Анатолий Цыкалов. 

Дело в том, что сейчас Красноярский водочный завод производит почти 900 тысяч декалитров. Мощности «Шушенской марки» способны производить около 700 тысяч декалитров. Общее потребление алкоголя в крае не превышает 2 млн декалитров. В связи с этим возникнет вопрос о внутренней региональной конкуренции. 

Но и с производством негазированных напитком не все кажется стабильным. Рядом с Минусинском есть серьезные конкуренты из Хакасии. Прежде чем запускать производство безалкогольных напитков, необходимо серьезно продумать стратегию, уверены депутаты.

Таким образом, народные избранники рекомендовали согласовать передачу краевого имущества «Корпуса винной монополии» в собственность Минусинска на сессии ЗС. 

История минусинского завода началась в 1863 году, в конце XIX века его продукция представлялась на международных выставках. В советское время Минусинский ЛВЗ входил в число восьми основных производителей алкоголя в стране. В 1994 году после слияния Минусинского ЛВЗ и Знаменского спиртзавода было образовано АО «Минал» с производственными мощностями 1,2 млн декалитров ликероводочных изделий и 1 млн декалитров спирта в год. В 2010 году завод, находившийся под управлением Росспиртпрома, за 48,77 млн рублей выкупила компания «Байкалфарм». В декабре 2013 года производство на заводе было остановлено из-за финансовых проблем. Перезапуск ликероводочного завода может потребовать 150 млн рублей. 

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