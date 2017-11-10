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Красноярцы смогут сами сформировать бюджет города

Главная Экономика
Красноярск
16:57 10 Ноября 2017
экономика, бюджет, красноярск, город
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Жителям Красноярска предложили представить свои идеи по формированию городского бюджета. Для этого им необходимо создать инициативную группу и публично рассказать о своих проектах. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Красноярска.

Механизм инициативного бюджетирования открывает новые возможности для общественного контроля и практического использования открытых бюджетных данных, уверены в администрации. 

Все предложенные гражданами проекты будут проходить конкурсный отбор. После комиссия выберет победителей. Их идею должны реализовать в течение года. 

«Проекты реализуются при непосредственном участии инициативной группы, то есть при софинансировании не менее 3% от стоимости проекта, а также за счет средств бюджета города, но не более 97%», — говорится в сообщении. 

Отмечается, что такой вид финансирования позволит красноярцам самим инициировать, реализовывать, а затем и контролировать исполнение их личных проектов.

Подготовлено по материалам пресс-службы городской администрации 

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