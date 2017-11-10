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Цены на бензин в Красноярске оказались ниже средних по России

Главная Экономика
Красноярск
14:21 10 Ноября 2017
экономика, топливо и азс, статистика
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Цены за литр бензина в Красноярске оказались ниже среднероссийских почти на один рубль. Такие данные приводит Красноярскстат.

По информации аналитиков, бензин в городе стоит в среднем 36,58 рублей. По Сибири цена ниже почти на 30 копеек (36,26 рублей). В России средняя стоимость топлива выше на 70 копеек (37,28). Бензин в Абакане стоит 35,99 рублей за литр, в Кызыле — 37,15 рублей.

Отметим, что дизельное топливо в Красноярске почти на два рубля превышает среднероссийские показатели. Литр дизеля в городе обойдется водителям в 40,16 рублей. Дороже этот вид топлива продается только в Кызыле — 40,69 рублей. 

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