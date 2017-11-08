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В экономике Красноярского края отметили стабильный рост промышленного производства

Главная Экономика
Красноярск
12:45 8 Ноября 2017
экономика, красноярск, сибирь, регион
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Красноярский край занял третье место по объемам производства в Сибирском федеральном округе. Такие данные за 9 месяцев 2017 года предоставил Новосибирскстат. 

Так, в указанный период рост промпроизводства в регионе достиг 8,1%. Несмотря на стабильно высокие показатели, Красноярский край не смог пробиться в лидеры. Наиболее высокие темпы роста были достигнуты в Республике Алтай (на 37,2%) и в Туве (12,4%). 

«Наименьший рост отмечен в Новосибирской области — на 1,2%, Забайкалье — на 0,8%, Томской области — на 0,4%. Снижение производства произошло в двух регионах Сибири: в Хакасии (−0,2%) и Бурятии (−8,4%)», — говорится в сообщении Новосибирскстата. 

Отметим, что с января по сентябрь 2017 года промышленное производство в Сибири выросло на 3,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В 2016-м индекс промпроизводства в СФО составил 100,4%. Наибольшая доля в промышленности Сибири приходилась на Красноярский край (24,51%), Кузбасс (20,28%) и Иркутскую область (15,66%). 

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