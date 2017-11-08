В экономике Красноярского края отметили стабильный рост промышленного производства

Красноярский край занял третье место по объемам производства в Сибирском федеральном округе. Такие данные за 9 месяцев 2017 года предоставил Новосибирскстат.

Так, в указанный период рост промпроизводства в регионе достиг 8,1%. Несмотря на стабильно высокие показатели, Красноярский край не смог пробиться в лидеры. Наиболее высокие темпы роста были достигнуты в Республике Алтай (на 37,2%) и в Туве (12,4%).

«Наименьший рост отмечен в Новосибирской области — на 1,2%, Забайкалье — на 0,8%, Томской области — на 0,4%. Снижение производства произошло в двух регионах Сибири: в Хакасии (−0,2%) и Бурятии (−8,4%)», — говорится в сообщении Новосибирскстата.

Отметим, что с января по сентябрь 2017 года промышленное производство в Сибири выросло на 3,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В 2016-м индекс промпроизводства в СФО составил 100,4%. Наибольшая доля в промышленности Сибири приходилась на Красноярский край (24,51%), Кузбасс (20,28%) и Иркутскую область (15,66%).