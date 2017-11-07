КрАЗ увеличил долю выпуска сплавов за счет повышения эффективности оборудования

За 9 месяцев 2017 года Красноярский алюминиевый завод произвел 761,3 тысячи тонн товарного алюминия. 335 тысяч тонн из этого объема составила высокотехнологичная продукция. КрАЗ производит сплавы для автомобильной, авиа и космической отраслей, строительной и электронной индустрий.

Доля продукции с высокой добавленной стоимостью (ПДС) за период январь-сентябрь 2017 года достигла показателя 44% от общего объема производства. Это на 6,4% или на 46,7 тысяч тонн больше, чем за три квартала предыдущего года. В августе доля ПДС, достигла планки 44, 7%. Это рекордный показатель для завода РУСАЛа в Красноярске за всю историю работы предприятия.

По словам управляющего директора завода Евгения Курьянова, такое увеличение стало возможным благодаря реализации ряда проектов, направленных на повышение эффективности действующих литейных мощностей. В частности, сокращено время подготовки оборудования к литью и технологических операций на всех этапах производственного процесса, начиная с выливки алюминия-сырца с корпусов электролиза до отливки готовой продукции. Синергия проектов позволила повысить до проектных показателей производительность литейных агрегатов, выпускающих ПДС, а в отдельных случаях – до объемов выше проектных.

До конца 2017 года завод планирует запустить производство на новом литейном комплексе, который займется выпуском цилиндрических слитков большого диаметра. Сфера применения – автомобильная отрасль, строительство. Производительность нового оборудования 120 тысяч тонн в год. Сейчас в первом отделении литейного производства завода завершаются пуско-наладочные работы.

«Модернизация предприятия с целью повышения доли ПДС – наша приоритетная задача. С запуском новых литейных мощностей КрАЗа, выпуск высокотехнологической продукции превысит 55% от общего объема произведенного металла», - отметил Евгений Курьянов.

Подготовлено по материалам пресс-службы КрАЗа

Фото: пресс-служба КрАЗа