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Имущество красноярской компании «Делси-С» продадут за 108 млн рублей

Главная Экономика
Красноярск
11:52 7 Ноября 2017
предприятие, красноярск, экономика, торги
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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На торги выставили имущество красноярской рыбоперерабатывающей компании «Делси-С». Начальная стоимость объектов составила 108 млн рублей. 

С молотка уйдет недвижимое имущество завода, а также технологическое оборудование и автотранспорт. Ранее объекты пытались продать по минимальной цене в 150 млн рублей, однако на аукцион не подали ни одной заявки. В связи с этим стоимость имущества снизили на 42 млн рублей. 

Напомним, в июне арбитражный суд признал предприятие по промышленной переработке рыб океанического промысла «Делси-С» в Сосновоборске  банкротом.  Дело в том, что в 2014-2016 гг. резко упал, как общий потребительский спрос, так и спрос  на рыбную продукцию, в основном из-за ее дороговизны. В связи с этим мощности завода были загружены только на 30%. Численность персонала сокращена в этот период с 500 до 250 человек. По данным «Ъ», выручка компании в 2016 году составила 382,5 млн рублей. Чистая прибыль — 10,5 млн рублей.

Производственный комплекс «Делси-С» был открыт в городе Сосновоборске в 1995 году. Фирма производит около 200 наименований продукции, в том числе копченую, соленую, вяленую рыбу, салаты из морепродуктов. 

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