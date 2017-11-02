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Крупнейший федеральный ритейлер заявил о своих планах на «О`кей»

Главная Экономика
Красноярск
13:56 2 Ноября 2017
общество, красноярск, экономика
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Крупнейший в России оператор розничных магазинов Х5 Retail Grouр заявил о своих планах на покупку сети супермаркетов «О`кей». Представители компании уже направили соответствующее предложение в ФАС, сообщила газета «Коммерсантъ».

По состоянию на 1 ноября у ГК «О`кей» зарегистрировано 169 магазинов в России, из которых 72 гипермаркета, 37 супермаркетов и 60 дискаунтеров под брендом «Да!». В Красноярске на данный момент осталось только два гипермаркета — в ТРЦ «Планета» и на ул. Сибирский переулок. 

Как следует из материалов на сайте регулятора, покупателем объектов «О`кей» может стать Kelwin Ltd — одна из структур Х5. Дальнейшие шаги компании будут зависеть от ответа ФАС и переговоров с контрагентом. Представители «О`кей» информацию о возможной сделке ничего не прокомментировали. 

Компания «О`кей» существует с 2002 года, основная часть магазинов компании находится в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Основными владельцами компании являются Борис Волчек — его доля 28,02%, а также Дмитрий Троицкий и Дмитрий Козинцев — у каждого по 23,49%.

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