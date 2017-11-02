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В Красноярском крае почти на 4% подорожают тарифы ЖКХ

Главная Экономика
Красноярск
09:41 2 Ноября 2017
общество, экономика, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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С 1 июня 2018 года в Красноярском крае на 4% поднимутся тарифы ЖКХ. Соответствующее распоряжение подписал глава правительства РФ Дмитрий Медведев. 

В опубликованном документе определены индексы изменения размера оплаты в регионах России на 2018 год. В среднем рост тарифов ЖКХ по стране не превысит 4%. 

Для жителей Красноярского края плата за коммунальные услуги с середины следующего года вырастет почти на 4%. Это средний показатель по Сибири. Меньшее увеличение тарифов ожидается в Новосибирской области (3%), республиках Алтай и Бурятия (3,5%). В Томской и Омской областях, напротив, значительно повысят плату за коммунальные услуги. Рост составит около 5%.

Отметим, что индекс изменения оплаты за «коммуналку» определяет максимальный допустимый рост совокупного платежа граждан в среднем по регионам. Он служит основанием для утверждения предельных индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях.

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