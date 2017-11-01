1 ноября
Красноярск
погода -2 °C
курсы валют
58.16
 
€ 67.71
18+
Sibnovosti.ru
Красноярск
...

Депутаты краевого Заксобрания обсудили бюджет на 2018 год

Главная Экономика
Красноярск
17:42 1 Ноября 2017
бюджет, депутаты, съезд, красноярск, политика
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

В рамках VIII Съезда депутатов Красноярского края прошли публичные слушания по проекту краевого бюджета на 2018 год и плановый период 2019—2020 годов. В этом году количество участников данного политического процесса стало рекордным – почти 650 человек, в том числе 500 депутатов муниципального, регионального и федерального уровней, а также представители исполнительной власти.

«Публичные слушания о краевом бюджете проходят каждый год, там присутствуют обычно около 200 человек, но сегодня участниками будет значительно большее количество депутатов практически из всех муниципалитетов края. Очень важно понимать, как формируется бюджет и какова его конечная цель. А она заключается в удовлетворении потребностей жителей Красноярского края», - прокомментировал Алексей Кулеш.

Председатель комитета по бюджету и экономической политике Егор Васильев перед публичными слушаниями рассказал Sibnovosti.ru, что бюджет традиционно будет касаться всех муниципальных образований края.

«В нем есть множество новаций, программы инициативного бюджетирования, по благоустройству, улучшению инфраструктуры. Мы строим спортивные комплексы и школы. Важно обсудить, как лучше производить финансирование, где использовать новые инструменты, и съезд для этого — лучшая площадка. Сегодня самое главное для нас — выступления муниципальных образований и те предложения, которые войдут в резолюцию съезда» , - заключил Васильев.

Первым на заседании выступил и.о. министра экономического развития и инвестиционной политики Михаил Васильев. Он обозначил векторы развития российской экономики, а также затронул демографическую ситуацию в Красноярском крае. Так, к 2020 году прогнозируется рост численности населения региона до 2,8 млн человек. Таким образом рост составил более 0,5 %.

Затем с докладом о проекте краевого бюджета на 2018 год и плановый период 2019—2020 годов выступил и.о. министра финансов Владимир Бахарь. Наряду с врио губернатора Красноярского края Александром Уссом чиновник назвал приоритетные векторы, которые необходимо развивать в регионе в первую очередь. Среди них: индексация социальных расходов, исполнение майских указов президента, предстоящая зимнюю Универсиады и празднование 400-летние Енисейска.

Отметим, что казна 2018 года была сформирован на основе 24 государственных программ. Параметры бюджета состояли из доходов (217,5 млрд рублей), расходов (231 млрд рублей) и возможного дефицита (13,5 млрд рублей). Так, на строительство и реконструкцию объектов Универсиады в 2018 году предусмотрено 15 млрд рублей, на поддержание дорог - 11,5 млрд рублей, на поддержку агро-промышленного комплекса — 437 млрд рублей, на поставку лекарств и медпрепаратов — 350 млрд рублей и др. 

Фото: пресс-служба краевого ЗС

На эту тему
Sibnovosti.ru в Одноклассниках Официальная группа Sibnovosti.ru на Одноклассниках
Экономика / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Делегаты VIII Съезда депутатов обсудили проблемы в сфере малого и среднего бизнеса

Делегаты VIII Съезда депутатов обсудили проблемы в сфере малого и среднего бизнеса

1 Ноября 2017 г.
1 ноября в рамках VIII Съезда депутатов закончили работу 8 круглых столов
Новости Красноярска: С начала года Красноярский край собрал налогов на 337 млрд рублей

С начала года Красноярский край собрал налогов на 337 млрд рублей

31 Октября 2017 г.
Сбор налогов в регионе увеличился за счет роста добычи нефти и газа
Новости Красноярска: Красноярский край получит 1,4 млрд рублей на новые школы

Красноярский край получит 1,4 млрд рублей на новые школы

30 Октября 2017 г.
Субсидию направят из федерального бюджета
Новости Красноярска: Красноярское отделение Спецстроя требует расторгнуть договор на 583 млн рублей

Красноярское отделение Спецстроя требует расторгнуть договор на 583 млн рублей

30 Октября 2017 г.
Управление подало встречный иск в арбитражный суд
Новости Красноярска: ФАС потребовала отменить краевой закон о поддержке фермеров

ФАС потребовала отменить краевой закон о поддержке фермеров

30 Октября 2017 г.
Краевому Заксобранию выдали предупреждение
Новости Красноярска: Меньше всего в Красноярском крае получают официанты и администраторы

Меньше всего в Красноярском крае получают официанты и администраторы

27 Октября 2017 г.
В среднем жители региона зарабатывают 39,6 тысяч рублей
Новости компаний
01/11
На корпоративном сайте СГК появился виртуальный тур по Красноярской ТЭЦ-3
30/10
Лучший водитель «КрасКома» работает на вакуумной машине
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Красноярский хоккейный «Енисей» проиграл финал Кубка России

Красноярский хоккейный «Енисей» проиграл финал Кубка России

28 Октября 2017 г.
Победителем стал хабаровский «СКА-Нефтяник»
Новости Красноярска: Из Красноярска перестали летать чартеры в Турцию

Из Красноярска перестали летать чартеры в Турцию

30 Октября 2017 г.
В новом сезоне также исчез регулярный рейс в Бангкок
Новости Красноярска: Министр культуры отказалась комментировать коррупционный скандал в краевой филармонии

Министр культуры отказалась комментировать коррупционный скандал в краевой филармонии

30 Октября 2017 г.
Елена Мироненко сослалась на презумпцию невиновности
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2017 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на «Сибирское Агентство Новостей» или письменного разрешения главного редактора. Продвижение сайта. Сетевое издание «Сибирское Агентство Новостей» зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 61356 от 07 апреля 2015 года.