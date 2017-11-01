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Делегаты VIII Съезда депутатов обсудили проблемы в сфере малого и среднего бизнеса

Главная Экономика
Красноярск
15:28 1 Ноября 2017
развитие, стратегия, бизнес, малый, обсуждение
Автор: Sibnovosti.ru
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На круглых столах них делегаты обсуждали вопросы, касающиеся оказания медицинской помощи населению, пожарной безопасности в крае, а также обеспечения прав детей на отдых, оздоровление и занятость. Обговаривались механизмы государственной поддержки местного самоуправления и методы контроля за качеством капремонта. 
На площадке «Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальных образованиях» депутаты говорили о перспективах развития этих видов бизнеса в крае. 


«Мы бы хотели, чтобы малый и средний бизнес занимал более весомое место в Красноярском крае, да и в России в целом. У нас очень много нерешенных проблем в этой сфере, в том числе и со стороны власти. Наша задача — помочь муниципалитетам и услышать их мнения. Хотелось бы, чтобы муниципалитеты зажили своей жизнью, но пока ресурсная поддержка для этого не такая большая. Финансирование, конечно, должно быть в других объемах», - сказал на круглом столе депутат краевого Заксобрания, председатель комитета по промышленной политике, транспорту и связи Владимир Демидов. 

На круглом столе депутаты, главы поселков и районов края задавали насущные вопросы экспертам в сфере предпринимательства. Они предлагали расширить возможности реализации продукции местных предпринимателей на рынках Красноярского края и России, ввести инфраструктурную поддержку фермеров. Предлагалось также создать бизнес-окна для бизнесменов. Это сервисы, которые помогают снизить административные барьеры и шире информировать предпринимателей о существующих мерах поддержки. 



«Малый и средний бизнес – это наше все. Но в 2016 году объем финансирования этих сфер предпринимательства снизился до 303 млн рублей. Несмотря на то, что регион является лидером СФО по объему розничной торговли, обороты должны только увеличиваться», - сообщил на круглом столе заместитель министра экономического развития и инвестиционной политики Красноярского края Андрей Первухин. 

Таким образом, за несколько часов работы круглого стола депутатам краевого ЗС, а также руководителям муниципалитетов удалось обозначит стратегию развития малого и среднего бизнеса в крае, обозначить проблемы и пути решения.

Фото с официального сайта Законодательного собрания Красноярского края 

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