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Красноярский край получит 1,4 млрд рублей на новые школы

Главная Экономика
Красноярск
14:48 30 Октября 2017
экономика, деньги, строительство, школы
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © admkrsk.ru
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Правительство РФ направит в Красноярский край 1,4 млрд рублей на строительство двух новых школ. Регион получит субсидию в 2018-2020 гг. в рамках федеральной программы. Об этом сообщили в краевом министерстве образования. 

Так, первые 716 млн рублей пойдут на строительство школы на 1280 мест в микрорайоне Покровском. В 2019-2020 такую же сумму выделят на выкуп здания школы на 1280 мест у частных инвесторов в мкрн Солнечный. Оба учреждения будут построены по типовому проекту, по которому в настоящее время строится школа в микрорайоне Иннокентьевском.

«Учебные учреждения укомплектуют и оснастят современной мебелью, инженерным, медицинским и технологическим оборудованием. В школах появятся просторные и современные классные комнаты, спортзалы, библиотека», — рассказала и. о. министра образования края Светлана Маковская. 

Отметим, в этом году начались работы по строительству школы в Красноярске на 1280 мест, в деревне Петропавловка на 115 мест. Планируется также начать возводить учебное учреждение на 550 мест в Канске.

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