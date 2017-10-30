Красноярское отделение Спецстроя требует расторгнуть договор на 583 млн рублей

ФГПУ «Главное военно-строительное управление № 9» в Железногорске подало ответный иск к компаниям «ГеоСтар» и «Портал». Управление требует признать договор цессии на 582,9 млн рублей недействительным. Материалы дела опубликованы на сайте высшей инстанции.

Судебные тяжбы начались еще 18 октября. Тогда в арбитражный суд поступило заявление от компании «Портал» к красноярскому отделению Спецстроя (теперь «Главное военно-строительное управление № 9»).

В материалах дела говорилось , что ответчик и субподрядная организация «ГеоСтар» заключили контракт на строительство объектов военного городка в поселке Шилово Новосибирской области.

«ООО «ГеоСтар» обеспечило компанию строительными материалами на сумму 691,9 млн рублей, из которых использовано материалов на сумму 107,5 млн рублей», — говорится в сообщении.

Остальные материалы, по мнению истца, удерживались ответчиком, а руководство руководство «ГеоСтар» понесло серьезные убытки.

«Право требования возмещения убытков автоматически перешло от «ГеоСтар» к ООО «Портал», так как между фирмами был заключен договор цессии (уступки требования)», — говорится в сообщении.

Федеральное государственное унитарное предприятие «Главное военно-строительное управление №9» зарегистрировано в Железногорске. Владельцами компании являются ООО «Спецстрой» и министерство имущественный и земельных отношений Красноярского края.