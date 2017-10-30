ФАС потребовала отменить краевой закон о поддержке фермеров

Краевая антимонопольная служба совместно с прокуратурой потребовали отменить закон, направленный на поддержку фермерских ассоциаций. Постановление ограничивало конкуренцию и создавало условия для картельных сговоров. Особенно закон ограничивал права производителей и розничных сетей, не состоящих в фермерских ассоциациях. Об этом сообщил «Ъ».

Краевой закон вступил в силу в октябре текущего года. Согласно постановлению краевых властей, субсидии из краевого бюджета могут получить ассоциации, в которые входят более 20 организаций сельхозотрасли и розничной торговли.

«Выплаты не могут превышать 3 млн рублей в год, а за рекламирование местных продуктов максимальные компенсации составляют 10,2 млн рублей в 2018 году, 11,7 млн в 2019 году и 15,3 млн рублей в 2020 году», — говорится в сообщении.

Сотрудники ведомства выдали предупреждение об отмене закона. Оно находится на контроле прокуратуры.