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ФАС потребовала отменить краевой закон о поддержке фермеров

Главная Экономика
Красноярск
09:39 30 Октября 2017
в красноярском крае, закон, экономика, ферма
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Краевая антимонопольная служба совместно с прокуратурой потребовали отменить закон, направленный на поддержку фермерских ассоциаций. Постановление ограничивало конкуренцию и создавало условия для картельных сговоров. Особенно закон ограничивал права производителей и розничных сетей, не состоящих в фермерских ассоциациях. Об этом сообщил «Ъ».

Краевой закон вступил в силу в октябре текущего года. Согласно постановлению краевых властей, субсидии из краевого бюджета могут получить ассоциации, в которые входят более 20 организаций сельхозотрасли и розничной торговли.

«Выплаты не могут превышать 3 млн рублей в год, а за рекламирование местных продуктов максимальные компенсации составляют 10,2 млн рублей в 2018 году, 11,7 млн в 2019 году и 15,3 млн рублей в 2020 году», — говорится в сообщении. 

Сотрудники ведомства выдали предупреждение об отмене закона. Оно находится на контроле прокуратуры. 

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