27 октября
Красноярск
погода +1 °C
курсы валют
57.76
 
€ 68.29
18+
Sibnovosti.ru
Красноярск
...

Меньше всего в Красноярском крае получают официанты и администраторы

Главная Экономика
Красноярск
09:50 27 Октября 2017
экономика, красноярск, город, зарплата
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Средний заработок у жителей Красноярского края уменьшился на 200 рублей по сравнением с предыдущим месяцем. Так, уровень заработной платы в январе-августе составил 39, 6 тысяч рублей. Такие данные предоставили аналитики Новосибирскстата.

Наивысший уровень зарплат в Красноярском крае зафиксирован в сфере добычи полезных ископаемых (89,5 тысяч рублей), а также финансовой и страховой деятельности (53,9 тысяч рублей).

Самый низкий уровень заплат в крае зафиксирован в гостиничном бизнесе и общепите (официанты, повара, администраторы) — 21,6 тысяч рублей. Около 23 тысяч рублей каждый месяц получают сотрудники, работающие в сфере сельского хозяйства.

Финансисты и чиновники в Красноярском крае стали получать меньше, чем месяц назад – 53,9 тысяч рублей и 42,7 тысяч рублей (с января по июль было 54,1 тысяч рублей  и 42,8 тысяч рублей).

На эту тему
Sibnovosti.ru ВКонтакте Только актуальные новости в группе Sibnovosti.ru ВКонтакте
Экономика / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Руководство IKEA рассказало о своих планах на Красноярск

Руководство IKEA рассказало о своих планах на Красноярск

26 Октября 2017 г.
Регион до сих пор значится в планах компании
Новости Красноярска: Красноярский край оказался в лидерах антирейтинга по зарплатным долгам

Красноярский край оказался в лидерах антирейтинга по зарплатным долгам

25 Октября 2017 г.
Регион занял второе место
Новости Красноярска: «Норникель» - компания года в области конкурентных закупок

«Норникель» - компания года в области конкурентных закупок

24 Октября 2017 г.
На получение премии претендовало 127 компаний
Новости Красноярска: «Красноярский хлеб» заявил о выходе из кризиса

«Красноярский хлеб» заявил о выходе из кризиса

24 Октября 2017 г.
Предприятие уже обновило ассортимент
Новости Красноярска: ЦБ оштрафовал банк «Канский» по самой неприятной статье

ЦБ оштрафовал банк «Канский» по самой неприятной статье

24 Октября 2017 г.
К административной ответственности привлекут председателя банка Олега Финка
Новости Красноярска: «Норникель» награжден знаком экологической ответственности

«Норникель» награжден знаком экологической ответственности

24 Октября 2017 г.
Награду компания получила за закрытие Никелевого завода в Норильске
Новости компаний
25/10
Сбербанк предлагает избавиться от мелочи и получить приятный бонус
24/10
Внимание, архитекторы и дизайнеры! Конкурс идей для Буфф-сада
23/10
Школа управдомов «Жилфонда» перешла на новый формат
23/10
Пилотный электрофильтр ТЭЦ-1 будет высотой с 12-этажный дом
23/10
На комбинате «Волна» подвели итоги работы в «высоком» строительном сезоне—2017
20/10
В Покровском навсегда закрывают малую котельную «КрасКома»
20/10
На Красноярском цементном заводе подвели итоги работы в «высоком» строительном сезоне—2017
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Представлены эскизы первой пешеходной улицы Красноярска

Представлены эскизы первой пешеходной улицы Красноярска

23 Октября 2017 г.
Для пешеходов полностью переоборудуют улицу Горького
Новости Красноярска: Находившегося в бегах депутата Быкова задержали в Красноярске

Находившегося в бегах депутата Быкова задержали в Красноярске

24 Октября 2017 г.
С задержанным проводят следственные мероприятия
Новости Красноярска: На трассе под Ачинском установили картонный муляж инспектора ДПС

На трассе под Ачинском установили картонный муляж инспектора ДПС

23 Октября 2017 г.
Макет полицейского стал первым в Красноярском крае
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2017 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на «Сибирское Агентство Новостей» или письменного разрешения главного редактора. Продвижение сайта. Сетевое издание «Сибирское Агентство Новостей» зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 61356 от 07 апреля 2015 года.