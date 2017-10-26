Руководство IKEA рассказало о своих планах на Красноярск

Директор IKEA в Новосибирске Алексей Колгушкин в интервью «Ъ» рассказал о планах компании на строительство отдельного магазина в Красноярске.

По словам руководителя, Красноярский край по-прежнему остается важным для компании регионом. Но в ближайшие годы строительство нового магазина только планируется. Пока красноярским покупателям можно совершать интернет-покупки.

«В Красноярске планируется строительство магазина ИКЕА с торговым центром «Мега». Но одновременно везде построить магазины нельзя — это и вопрос необходимого количества денег, так как мы инвестируем в развитие из собственных средств, и вопрос контроля за процессами развития», — сказал директор.

По словам Колгушкина, в перспективе ближайших четырех-пяти лет IKEA не планирует строить в Сибири новые магазины. Вместо этого ставка будет сделана на продвижение онлайн-продаж.

Напомним, ранее компания IKEA расторгла договор об аренде земельного участка в микрорайоне Солонцы-2. IKEA якобы изменила собственные механизмы строительства ТЦ.