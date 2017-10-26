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Руководство IKEA рассказало о своих планах на Красноярск

Главная Экономика
Красноярск
12:28 26 Октября 2017
экономика, красноярск, строительство
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Директор IKEA в Новосибирске Алексей Колгушкин в интервью «Ъ» рассказал о планах компании на строительство отдельного магазина в Красноярске. 

По словам руководителя, Красноярский край по-прежнему остается важным для компании регионом. Но в ближайшие годы строительство нового магазина только планируется. Пока красноярским покупателям можно совершать интернет-покупки. 

«В Красноярске планируется строительство магазина ИКЕА с торговым центром «Мега». Но одновременно везде построить магазины нельзя — это и вопрос необходимого количества денег, так как мы инвестируем в развитие из собственных средств, и вопрос контроля за процессами развития», — сказал директор. 

По словам Колгушкина, в перспективе ближайших четырех-пяти лет IKEA не планирует строить в Сибири новые магазины. Вместо этого ставка будет сделана на продвижение онлайн-продаж. 

Напомним, ранее компания IKEA расторгла договор об аренде земельного участка в микрорайоне Солонцы-2. IKEA  якобы изменила собственные механизмы строительства ТЦ. 

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