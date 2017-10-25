Красноярский край оказался в лидерах антирейтинга по зарплатным долгам

Красноярский край оказался на втором месте в списке сибирских регионов по объемам задолженностей по заработной плате. Регион опередил Забайкальский край. Такие данные предоставила Генеральная прокуратура РФ.

Так, с января по сентябрь в Красноярском крае было возбуждено 29 уголовных дел о невыплате заработной платы. В Забайкальском крае за этот период завели 30 дел.

«По фактам невыплаты заработной платы в январе-сентябре 2017 года в Сибири возбуждено 188 уголовных дел, 71 из них - на основании материалов прокурорских проверок», — говорится в сообщении ведомства.

С начала года в окружные суды было направлено 34 тысячи заявлений. Прокурорам и судебным приставам удалось взыскать с сибирских работодателей более 840 млн рублей. За это время было внесено почти 5 тысяч предупреждений, оштрафованы 2,5 тысячи юридических лиц.

Общая сумма погашенной задолженности в Сибири по требованиям прокуратуры превысила 3,8 млрд рублей.