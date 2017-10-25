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Красноярский край оказался в лидерах антирейтинга по зарплатным долгам

Главная Экономика
Красноярск
16:18 25 Октября 2017
общество, экономика, долги, прокуратура
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Красноярский край оказался на втором месте в списке сибирских регионов по объемам задолженностей по заработной плате. Регион опередил Забайкальский край. Такие данные предоставила Генеральная прокуратура РФ. 

Так, с января по сентябрь в Красноярском крае было возбуждено 29 уголовных дел о невыплате заработной платы. В Забайкальском крае за этот период завели 30 дел. 

«По фактам невыплаты заработной платы в январе-сентябре 2017 года в Сибири возбуждено 188 уголовных дел, 71 из них - на основании материалов прокурорских проверок», — говорится в сообщении ведомства. 

С начала года в окружные суды было направлено 34 тысячи заявлений. Прокурорам и судебным приставам удалось взыскать с сибирских работодателей более 840 млн рублей. За это время было внесено почти 5 тысяч предупреждений, оштрафованы 2,5 тысячи юридических лиц. 

Общая сумма погашенной задолженности в Сибири по требованиям прокуратуры превысила 3,8 млрд рублей.

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