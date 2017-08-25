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Красноярск привлечет у «СовкомБанка» кредит на 1 млрд рублей

Главная Экономика
Красноярск
16:24 25 Августа 2017
общество, деньги, кредиты
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Администрация города продолжает работу по замещению действующих кредитов города заимствованиями с более дешевой процентной ставкой для минимизации расходов на обслуживание долга. 

Как сообщили в пресс-службе мэрии, 25 августа по итогам аукциона кредиты городу в общем объеме 1 млрд рублей предоставит «СовкомБанк» под процентную ставку — 11,2%. Данные кредиты будут направлены на замещение действующих кредитов со ставкой 12%.

Как отмечалось ранее, имеющийся муниципальный долг не увеличится, а расходы на его обслуживание снизятся.

По материалам пресс-службы администрации Красноярска

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