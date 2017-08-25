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Определен арендатор земельного участка под строительство аквапарка

Главная Экономика
Красноярск
15:19 25 Августа 2017
экономика, красноярск, развлечение
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Красноярская компания «Термит» выиграла торги на аренду земельного участка, предназначенного для строительства гостиничного комплекса и аквапарка. Аукцион состоялся раньше намеченного срока — 25 августа. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Красноярска. 

В администрации сообщили, что на конкурс подали только одну заявку, которая отвечала всем требованиям и критериям. Договор с новым подрядчиком заключили на 7 лет. Стоимость аренды — 23,7 млн рублей в год. 

«В соответствии с частью 6 ст. 39.6 и частью 11 ст. 39.8 Земельного кодекса Российской Федерации: договор аренды земельного участка заключается с ООО «Термит»», — говорится в сообщении. 

Будущий аквапарк будет располагаться на пересечении ул. 9 Мая и ул. Шахтеров. Согласно генплану Красноярска, около стадиона «Арена. Север» должны построить аквапарк на 3 тыс. человек и гостиницу.  Площадь всего аквапарка составит минимум 30 тысяч кв. метров. Из них на водную поверхность придется 2240 «квадрата». 

Сроки строительства нового места для отдыха пока не уточняются. 

Отметим, что возможность строительства в Красноярске аквапарка глава города Эдхам Абкулатов обозначил как одно из перспективных направлений для развития среднего бизнеса. Идею строительства в городе аквапарка поддержали и красноярцы, для которых проводился специальный опрос. 

По данным из открытых источников, ООО «Термит» — компания по производству пластмассовых изделий. Фирма зарегистрирована на ул. Грунтовой. 

Подготовлено по материалам пресс-службы мэрии Красноярска

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