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ГУК «Жилфонд» оплачивает услуги ресурсоснабжающих организаций в полном объеме собранных с населения денежных средств

Главная Экономика
Красноярск
10:00 23 Июня 2017
жкх, оплата, услуги, бизнес, компании
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С 01.01.2017 по 31.05.2017 сумма платежей ГУК «Жилфонд» по счетам ресурсоснабжающих организаций (РСО) составила 1442 млн. руб.

ГУК «Жилфонд» оплачивает услуги ресурсоснабжающих организаций в полном объеме собранных с населения денежных средств

* в том числе направлены ресурсоснабжающим организациям средства субсидии в размере 28 млн. руб. полученные из бюджета города.

Так, например, за 5 месяцев текущего года выплаты жителей за потребленный ресурс ООО «КрасТЭК» составили 77 млн. руб., в адрес ресурсоснабжающей организации все собранные средства были направлены в полном объеме - 77 млн. руб.

Отметим, что на суммы выплат в адрес РСО влияют корректировки платежей за прошлые периоды, а также денежные средства в «пути» (собранные в последний день периода, но не поступившие на расчетный счет управляющей компании).

На сегодняшний день в лицензию ГУК «Жилфонд» включены 2140 многоквартирных домов. Руководством Городской управляющей компании принимаются все необходимые меры для повышения качества услуг, снижения объемов задолженности за услуги ЖКХ, выполнения обязательств перед собственниками жилья и ресурсоснабжающими организациями.

По материалам ООО ГУК «Жилфонд»

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