Контракт на реконструкцию стадиона «Центральный» получила «ЭлинАльфа»

Определился подрядчик, который займется реконструкцией стадиона «Центральный» в Красноярске. Контракт подписан с московской компанией «ЭлинАльфа». Информация опубликована на сайте госзакупок.

Согласно размещенным материалам, фирма стала единственным участником аукциона. В связи с этим комиссия решила подписать соглашение именно с ней. Стоимость реконструкции снизилась на 8,2 млн рублей — до 1,63 млрд рублей.

Подрядчик выполнит работы по реставрации стадиона, сделает перепланировку внутренних помещений и заменит все посадочные места. Арена входит в число памятников архитектуры, поэтому деньги на его реконструкцию будут выделены из бюджета Красноярского края. Закончить ремонт необходимо к началу Универсиады-2019.

Общая вместимость трибун на время проведения зимних Игр составит 12 тысяч мест, при дальнейшей эксплуатации — 15 тысяч мест. На стадионе будут обустроены две трибуны, предназначенные для людей с ограниченными физическими возможностями. Ледовая арена должна быть построена до 31 августа 2018 года.

ООО «Элинальфа» создано в октябре 2005 года и находится в полной собственности московского бизнесмена Алексея Мочалова. По данным базы «СПАРК-Интерфакс», в этом году компания также заключила соглашения на реконструкцию спортбазы в Кисловодске за 2,25 млрд рублей. Также фирма известна тем, что занималась строительство олимпийских объектов в Сочи.

Стадион им. Ленинского комсомола (с 2005 года — стадион «Центральный») был построен по проекту архитектора Виталия Орехова в 1967 году и рассчитан на 22,5 тысячи зрителей. Комплекс включает легкоатлетический манеж, футбольное поле, волейбольные площадки и другие спортивные объекты. Сейчас боковые трибуны «Центрального» (за футбольными воротами) признаны аварийными и закрыты для посещения.

Фото: официальный сайт Главгосэкспертизы