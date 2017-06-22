Гендиректор собрал все акции «Ачинской хлебной базы №17»

Гендиректор «Ачинской хлебной базы №17» в Красноярском крае Александр Левицкий вновь стал единственным владельцем всех обыкновенных акций предприятия. Ранее они принадлежали нескольким физическим лицам.

Сообщения о смене в составе акционеров ПАО «Ачинская хлебная база №17» опубликованы на сайте центра раскрытия корпоративной информации. В них указывается, что Александр Левицкий контролирует 100% акций предприятия. Одновременно трое физических лиц — Шамистан Шамшиев, Вера Кузитенко и Владимир Гвоздилов — вышли из числа совладельцев. До этого каждый из них владел пакетом по 19,72%.

По данным об аффилированных лицах, ранее Александр Левицкий уже был единственным владельцем «Ачинской хлебной базы №17». Но в марте 2017 года его пакет обыкновенных акций сократился со 100% до 40,83%.

«Ачинская хлебная база №17» является одним из крупнейших хлебоприемных предприятий края, в том числе, по хранению зерна госрезерва и интервенционного фонда. Чистая прибыль по итогам 2016 года составила 1,79 млн руб. при выручке 283,5 млн руб., говорится в годовом отчете ПАО. Предприятие занимает 19,2 га и располагает складами с объемом напольного хранения 24 тыс. т зерна.