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«Росгеология» получит контракты на поиск руды в Красноярском крае

Главная Экономика
Красноярск
17:12 21 Июня 2017
в красноярском крае, контракт, компании
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Департамент по недропользованию по Центрально-Сибирскому округу (Центрсибнедра) намерен заключить контракт с московским АО «Росгеология» по поиску оксидных марганцевых руд на Козинской площади в Курагинском районе. Согласно информации, представленной на сайте госзакупок, стоимость геологоразведочных работ (ГГР) на данной площади составляет 235 млн рублей.

«Росгеология» должна локализовать перспективные участки марганцевой руды, дать оценку прогнозных ресурсов по категориям P1 и Р2, а также провести технологические испытания для определения возможности переработки оксидных руд на месте методом кучного выщелачивания. Общая площадь ГРР составляет 111 кв. км.

Также Центрсибнедра подпишут с «Росгеологией» контракт на поиск свинцово-цинковых руд на Морянихинской площади в Северо-Енисейском и Мотыгинском районах за 300 млн рублей. Компания должна локализовать перспективные участки и оценить прогнозные ресурсы свинца и цинка по категориям Р1 и Р2. Общая площадь ГРР — 1,72 тыс. кв. км.

Центрсибнедра подпишет госконтракты с «Росгеологией» на проведение ГГР на Козинской и Морянихинской площадях без проведения конкурсных процедур как с единственным поставщиком. Работы по обоим проектам должны быть завершены не позднее 31 декабря 2019 года. Финансирование осуществляется из средств федерального бюджета.

Добавим, что АО «Росгеология» создано в июле 2011 года на базе госпредприятия «Центргеология». Все акции компании находятся в федеральной собственности. В холдинг входят 38 геологоразведочных предприятий, которые работают в 30 регионах страны.

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