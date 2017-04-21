На благоустройство таймырского поселка Тухард выделено 300 млн рублей

Компания «Норникель» вместе с Енисейским объединенным банком и администрацией Таймыра профинансирует благоустройство арктического поселка Тухард. Соответствующее соглашение было заключено во второй день работы Красноярского экономического форума.

Документ подписали вице-президент «Норникеля» Елена Безденежных, глава Таймыра Сергей Ткаченко и президент Енисейского объединенного банка Ассия Белоногова. Безденежных отметила важность заключенного договора.

«Это соглашение — яркий пример партнерства, который позволяет людям надеяться, что взаимодействие между государством и бизнесом принесет свои плоды, и они будут видны людям. Это не просто цифры, это конкретные квадратные метры людям, которые работают в этой среде», — сказала вице-президент «Норникеля».

Сергей Ткаченко добавил, что для Таймыра проект государственно-частного партнерства является уникальным.

«Поселок Тухард — место проживания традиционного ненецкого этноса. Подобный проект по благоустройству для Таймыра является первым. Компания «Норникель» будет финансировать строительство жилого фонда. Проект уникальный», — подчеркнул Ткаченко.

Енисейский объединенный банк займется инвестициями в объекты коммунальной инфраструктуры.

Размер вложений в развитие Тухарда составит 300 млн рублей. «Норникель» выделит 90 млн рублей.

Сейчас практически весь жилой фонд поселка Тухард находится в аварийном состоянии. Кочевое население вынуждено проживать в бараках, которые использовались геологами-разведчиками. Реализация государственного-частного проекта позволит создать фактически новый поселок в Заполярье с высоким уровнем комфорта.

Фото: официальный сайт Красноярского экономического форума

Материал создан при информационной поддержке компании «Норникель»