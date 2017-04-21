21 апреля
Красноярск
погода +5 °C
курсы валют
56.42
 
€ 60.61
18+
Sibnovosti.ru
Красноярск
...

На КЭФ-2017 обсудили законопроект «Об Арктической зоне РФ»

Главная Экономика
Красноярск
13:05 21 Апреля 2017
тема: XIV Красноярский экономический форум
экономика, вопросы, экономический форум, обсуждение
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Второй день работы Красноярского экономического форума начался с круглого стола, посвященного обсуждению законопроекта «Об Арктической зоне РФ». В заседании приняли участие представители власти и бизнеса.

Открывая круглый стол, депутат Госдумы Артур Чилингаров отметил важность обсуждения арктической тематики. Он подчеркнул, что в решении имеющихся проблем заинтересованы руководители на самом высоком уровне.

«Обсуждение арктической темы стало хорошей традицией Красноярского экономического форума. Сегодня мы обсуждаем Федеральный закон об Арктической зоне. У нас есть поддержка и от Государственной Думы, и от Правительства страны. Премьер-министр Дмитрий Медведев уже поддержал данную работу. Можно говорить много, что мы любим Арктику, но если мы не будем находить средства и находить решения, то Арктика так и останется территорией, основанной Советским Союзом», — подчеркнул Чилингаров.

Депутат отметил, что основой развития Арктики должны стать опорные зоны. Одна из них — Таймыро-Туруханская — создается в Красноярском крае.

Принимавшая участие в работе круглого стола вице-президент компании «Норникель» Елена Безденежных подчеркнула, что давно и внимательно следит за «арктическим» законопроектом. Также она отметила, что для полноценной работы документа нужна дополнительная нормативная база.

«Чтобы он начал работать, необходимо принятие множества нормативных актов. Представленный законопроект – это закрепление принципов о том, как мы должны относиться к Арктической зоне. Он даст старт приоритетному управлению, а далее нам всем придется решать множество вопросов.  Мы готовы,  и нас слышат, предлагать шаги к его реализации. Но старт должен быть дан», — сказала Безденежных.

Также вице-президент «Норникеля» отметила основные аспекты, которые необходимо отразить в законе.

«Норильск построен на вечной мерзлоте, но как выяснилось, она не вечная. Глобальное потепление ведет к тому, что свайные основания домов приходят в негодность. У «Норникеля» есть опыт по решению укрепления грунтов, но эта проблема не отражена в законопроекте», — добавила Елена Безденежных, получив поддержку присутствующих экспертов.

«Норникель» является одним из наиболее активных участников освоения Арктики. В суровых условиях постоянно живут и работают более 60 тысяч сотрудников компании.
«Норникель» активно внедряет социальные программы, направленные на развитие городской среды, стимулирование социального предпринимательства, поддержку благотворительности и волонтерства. К примеру, размер инвестиций в соцпроекты на Таймыре составил 8,4 млрд рублей, а на софинансирование программы переселения жителей Норильска компания выделила более 10,5 млрд рублей. Также «Норникель» активно участвует в развитии инфраструктуры северного города: на строительство двух детских садов выделено 1,2 млрд рублей, спорткомплекса «Арена» — 2 млрд рублей, а оздоровительного комплекса — 400 млн рублей.

Фото: krasnoforum.ru

Материал создан при информационной поддержке компании «Норникель»

На эту тему
Sibnovosti.ru в Одноклассниках Официальная группа Sibnovosti.ru на Одноклассниках
Экономика / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Красноярский край договорился с Минским тракторным заводом о замене сельхозтехники региона

Красноярский край договорился с Минским тракторным заводом о замене сельхозтехники региона

21 Апреля 2017 г.
Красноярский экономический форум проходит с 20 по 22 апреля
Новости Красноярска: «Норникель» и СФУ открыли в Красноярске современный R&D центр

«Норникель» и СФУ открыли в Красноярске современный R&D центр

20 Апреля 2017 г.
На строительство центра было выделено 90 млн рублей
Новости Красноярска: Компания «Сибиряк» получит землю под бывшим заводом комбайнов

Компания «Сибиряк» получит землю под бывшим заводом комбайнов

20 Апреля 2017 г.
В новом микрорайоне планируется построить около 1 млн кв. м жилья
Новости Красноярска: Красноярский край подписал экологическую хартию с крупнейшими предприятиями региона

Красноярский край подписал экологическую хартию с крупнейшими предприятиями региона

20 Апреля 2017 г.
На пленарном заседании выступила вице-президент «Норникеля» Елена Безденежных
Новости Красноярска: В Красноярском крае появилась первая мобильная подстанция

В Красноярском крае появилась первая мобильная подстанция

19 Апреля 2017 г.
Подстанция полностью автоматизирована
Новости Красноярска: РУСАЛ примет участие в Красноярском экономическом форуме

РУСАЛ примет участие в Красноярском экономическом форуме

19 Апреля 2017 г.
РУСАЛ примет участие в работе ХIV Красноярского экономического форума, который состоится 20-22 апреля
Новости компаний
21/04
Красноярская ТЭЦ-1 действует в рамках природоохранного законодательства
20/04
Художники смогут нарисовать Богучанскую ГЭС
19/04
Сотрудники Красноярской ГЭС ЕвроСибЭнерго присоединились к экомарафону En+ Group «360 минут»
18/04
В Емельяновском районе обесточены десятки энерговоров
18/04
Выработка Красноярской ГЭС ЕвроСибЭнерго увеличилась на 27%
18/04
Банк УРАЛСИБ предлагает новую программу автокредитования «АВТОПАРТНЕР»
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Сибирские красавицы вошли в число лучших на «Мисс Россия-2017»

Сибирские красавицы вошли в число лучших на «Мисс Россия-2017»

17 Апреля 2017 г.
Финал конкурса «Мисс Россия-2017» прошел вечером в субботу
Новости Красноярска: В отделении скорой помощи в Красноярске скончалась 2-летняя девочка

В отделении скорой помощи в Красноярске скончалась 2-летняя девочка

20 Апреля 2017 г.
Родители не предъявляют врачам претензий
Новости Красноярска: В Красноярск придут дожди с сильным ветром

В Красноярск придут дожди с сильным ветром

17 Апреля 2017 г.
Сухая погода ожидается только в субботу
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2017 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на «Сибирское Агентство Новостей» или письменного разрешения главного редактора. Продвижение сайта. Сетевое издание «Сибирское Агентство Новостей» зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 61356 от 07 апреля 2015 года.