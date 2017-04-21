На КЭФ-2017 обсудили законопроект «Об Арктической зоне РФ»

Второй день работы Красноярского экономического форума начался с круглого стола, посвященного обсуждению законопроекта «Об Арктической зоне РФ». В заседании приняли участие представители власти и бизнеса.

Открывая круглый стол, депутат Госдумы Артур Чилингаров отметил важность обсуждения арктической тематики. Он подчеркнул, что в решении имеющихся проблем заинтересованы руководители на самом высоком уровне.

«Обсуждение арктической темы стало хорошей традицией Красноярского экономического форума. Сегодня мы обсуждаем Федеральный закон об Арктической зоне. У нас есть поддержка и от Государственной Думы, и от Правительства страны. Премьер-министр Дмитрий Медведев уже поддержал данную работу. Можно говорить много, что мы любим Арктику, но если мы не будем находить средства и находить решения, то Арктика так и останется территорией, основанной Советским Союзом», — подчеркнул Чилингаров.

Депутат отметил, что основой развития Арктики должны стать опорные зоны. Одна из них — Таймыро-Туруханская — создается в Красноярском крае.

Принимавшая участие в работе круглого стола вице-президент компании «Норникель» Елена Безденежных подчеркнула, что давно и внимательно следит за «арктическим» законопроектом. Также она отметила, что для полноценной работы документа нужна дополнительная нормативная база.

«Чтобы он начал работать, необходимо принятие множества нормативных актов. Представленный законопроект – это закрепление принципов о том, как мы должны относиться к Арктической зоне. Он даст старт приоритетному управлению, а далее нам всем придется решать множество вопросов. Мы готовы, и нас слышат, предлагать шаги к его реализации. Но старт должен быть дан», — сказала Безденежных.

Также вице-президент «Норникеля» отметила основные аспекты, которые необходимо отразить в законе.

«Норильск построен на вечной мерзлоте, но как выяснилось, она не вечная. Глобальное потепление ведет к тому, что свайные основания домов приходят в негодность. У «Норникеля» есть опыт по решению укрепления грунтов, но эта проблема не отражена в законопроекте», — добавила Елена Безденежных, получив поддержку присутствующих экспертов.

«Норникель» является одним из наиболее активных участников освоения Арктики. В суровых условиях постоянно живут и работают более 60 тысяч сотрудников компании.

«Норникель» активно внедряет социальные программы, направленные на развитие городской среды, стимулирование социального предпринимательства, поддержку благотворительности и волонтерства. К примеру, размер инвестиций в соцпроекты на Таймыре составил 8,4 млрд рублей, а на софинансирование программы переселения жителей Норильска компания выделила более 10,5 млрд рублей. Также «Норникель» активно участвует в развитии инфраструктуры северного города: на строительство двух детских садов выделено 1,2 млрд рублей, спорткомплекса «Арена» — 2 млрд рублей, а оздоровительного комплекса — 400 млн рублей.

Фото: krasnoforum.ru

Материал создан при информационной поддержке компании «Норникель»