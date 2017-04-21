Красноярский край договорился с Минским тракторным заводом о замене сельхозтехники региона

Правительство Красноярского края и ОАО «Минский тракторный завод» в рамках Красноярского экономического форума подписали соглашение о сотрудничестве. Оно предполагает частичную замену и ремонт сельскохозяйственной техники в регионе.

«Всесторонне мы поддерживаем наши отношения и в дальнейшем будем только улучшать - со стороны завода, я надеюсь, — качественные характеристики, а с наше стороны — не снижать количество продаж», — сказал после подписания министр сельского хозяйства Красноярского края Леонид Шорохов.

Он добавил, что еще с советских времен примерно 70% сельскохозяйственной техники в крае произведена минским заводом.

«Я думаю, после подписания соглашения, количество техники, которая требует замены, будет по-прежнему доминантой на полях, на фермах Красноярского края», — заключил министр.

Генеральный директор ОАО «Минский тракторный завод» Дмитрий Белайц в свою очередь поблагодарил правительство края за поддержку белорусского производителя и помощь в субсидировании.

«В 2016 году мы реализовали на 40% больше сельскохозяйственной техники, чем в предыдущие периоды. Этот показатель очень важный и свидетельствует о развитии региона», — сказал он.

Напомним, Красноярский экономический форум проходит с 20 по 22 апреля.