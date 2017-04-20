«Норникель» и СФУ открыли в Красноярске современный R&D центр

Сибирский федеральный университет и компания «Норникель» открыли в Красноярске научно-технологический центр. Это лаборатория по разработке систем управления и контроля качества добычи и переработки минерального сырья. Открытие R&D центра состоялось 20 апреля в рамках Красноярского экономического форума 2017.

Для обучения молодых специалистов «Норникель» построил на территории СФУ дополнительный учебный комплекс с современным оборудованием. В церемонии открытия центра принимала участие вице-президент компании Елена Безденежных.

«У нас очень богатый опыт взаимодействия с СФУ. Мы надеемся, что в будущем мы откроем в Красноярске еще несколько центров. У нас есть планы и в сфере экологии, науки, образования и спорта. Однако уже сегодня мы приблизились к нашей цели и подписали дополнительные соглашения по подготовке кадров для «Норникеля». Данные мероприятия будут осуществляться на базе СФУ», - прокомментировала Безденежных.

В рамках подписанного соглашения для студентов старших курсов горных и геологических специальностей СФУ будут организованы специальные учебные занятия, а молодые преподаватели смогут пройти стажировку в компании «Норникель».

Ректор Сибирского федерального университета Евгений Ваганов отметил, что лаборатория «Норникеля» имеет прямое отношение к решению экологических проблем в России.

«Изучение вещественного состава и новых свойств руд в лаборатории поможет продвинуться в вопросах экологии. Чем больше сил будет потрачено на улучшение технологического процесса, тем меньше выбросов будет фиксироваться на горно-металлургических предприятиях. Поэтому сегодня такие центры очень важны », - сказал Ваганов.

Александр Усс добавил, что лабораторию удалось построить всего за год. По словам президента СФУ, подобные проекты помогают взрастить по-настоящему профессиональные кадры и еще больше укрепить связь между «Норникелем» и университетом.

Добавим, что до этого в России не было подобных центров. На его строительство «Норникель» выделил 90 млн рублей. В дальнейшее развитие проекта компания планирует инвестировать еще 30 млн рублей.