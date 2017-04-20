Компания «Сибиряк» получит землю под бывшим заводом комбайнов

Строительная компания «Сибиряк», которая ранее требовала признать Красноярский завод комбайнов банкротом, заключила с ним мировое соглашение. В обмен на прощение долгов строители получают земли предприятия и объекты недвижимости. Об этом стало известно из определения Арбитражного суда Красноярского края.

Как сообщает DK.ru, «Сибиряк» потребовал признать банкротом ПО «Красноярский завод комбайнов» в 2016 году из-за долга в 582 млн рублей. У завода были и другие крупные кредиторы: в частности налоговая служба, «РосАгроЛизинг». Участок, на котором находились объекты, до 2013 года принадлежал городу. Летом 2016 года иск был удовлетворен, в отношении КЗК ввели конкурсное производство.

В феврале прошлого года в открытом доступе появился проект новой концепции застройки территории красноярского завода комбайнов.

Промышленные цеха заменят жилыми высотками. В новом микрорайоне планируется построить около 1 млн кв. м жилья и 400 тыс. кв. м коммерческих площадей. Полностью реализовать проект компания «Сибиряк» планировала за 15–20 лет.