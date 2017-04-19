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В Красноярском крае появилась первая мобильная подстанция

Главная Экономика
Красноярск
19:36 19 Апреля 2017
электричество, энергетика, общество, экономика, бизнес
Автор: Sibnovosti.ru
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Филиал «МРСК Сибири» — «Красноярскэнерго» установил на подстанции «Мясокомбинат» первую в городе мобильную модульную подстанцию мощностью 25 МВА. Передвижная энергоустановка предназначена для повышения надежности энергоснабжения жителей микрорайонов «Мясокомбинат» и «Бугач».  

Такой энергообъект филиал «Красноярскэнерго» использует на территории своего присутствия впервые. Уже летом на стационарной подстанции «Мясокомбинат» начнется реконструкция, поэтому на объекте необходим дополнительный источник питания. На время работ мобильная установка обеспечит бесперебойное электроснабжение в домах 17 тысяч красноярцев и 20 социально значимых объектах.  

«Реконструкция подстанции начнется уже в 3 квартале этого года и будет идти до следующего года. Мобильная подстанция позволит обеспечить резервирование и повысить надежность электроснабжения двух микрорайонов «Мясокомбинат» и «Бугач». Она рассчитана на то, чтобы значительно сократить риски в период пиковых нагрузок», — рассказал главный инженер производственного отделения «Красноярские электрические сети» филиала «Красноярскэнерго» Сергей Чернявский. 

Уникальность модульной подстанции в том, что при необходимости ее можно перемещать между объектами. Установить оборудование на новом месте энергетики смогут за пару часов.

В Красноярском крае появилась первая мобильная подстанция

Подстанция полностью автоматизирована и оснащена современным оборудованием.  Добавим, что мобильная подстанция представляет собой стотонную конструкцию из двух модулей. Они размещены на платформах двух автомобильных полуприцепов, что позволяет использовать подстанцию не только в Красноярском крае, но и в других филиалах компании по всей Сибири. 

По материалам «МРСК Сибири»

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