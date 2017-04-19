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РУСАЛ примет участие в Красноярском экономическом форуме

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Красноярск
11:18 19 Апреля 2017
тема: XIV Красноярский экономический форум
металлургия, кэф, форум, развитие, обсуждение
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ОК РУСАЛ примет участие в работе ХIV Красноярского экономического форума (КЭФ-2017), который состоится 20-22 апреля. 

В рамках форума президент компании Олег Дерипаска  примет участие в работе пленарного заседания по вопросам социально-экономического развития РФ до 2025 года «Российская экономика: повестка 2017-2025» и в мозговом штурме «Сибирь – опора нового этапа экономического роста России», который пройдет под эгидой правительства Красноярского края и РУСАЛа.

Генеральный директор Владислав Соловьев примет участие в трех сессиях: в пленарном заседании «Модель «Зеленого» будущего» (в рамках молодежного КЭФа), мозговом штурме «Что мешает проектному финансированию?» при поддержке Министерства экономического развития, Министерства финансов и Центрального банка РФ, а также в работе конгресса «Сибирский плацдарм» под эгидой Сибирского федерального университета».

Кроме того, представители РУСАЛа выступят на круглых столах, посвященных экологической тематике: «Глобальные экологические вызовы и перспективы», «Зеленая экономика как инструмент промышленного развития: федеральный и региональный аспект», «Эко-коррупция. Умри все живое?» и «Зеленые инвестиции: инструкция по применению». 

Также делегаты РУСАЛа выступят на сессиях, на которых будут подняты вопросы по развитию внутреннего рынка РФ и созданию конкурентоспособных и современных производств в стране («Сделано в России: от импортозамещения к экспорту», «Применение механизма гГосударственно-частного партнерства в рамках реализации стратегии научно-технологического развития», «Инновационные кластеры-лидеры: приоритеты развития»).

Помимо деловой программы, топ-менеджеры РУСАЛа примут участие в благотворительном забеге «Добрая пятерка», который состоится в заключительный день работы форума.

По материалам АО «РУСАЛ Красноярский алюминиевый завод»

В статье упоминаются:
Организации: РУСАЛ
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